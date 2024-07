Unerwarteter medizinischer Notfall Weitere Konzertabsage: Neue Sorge um Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut zeigte sich gerade erst froh, wieder auftreten zu können. Nun folgt der nächste Rückschlag. (ae/spot)

SpotOn News | 22.07.2024, 06:56 Uhr

Ein "unerwarteter medizinischer Notfall" bei Lena Meyer-Landrut hat dazu geführt, dass die Sängerin am Sonntagabend nicht wie geplant beim Ansbach Open in Bayern auftreten konnte. Kollegin Leony tröstete die Zuschauer mit einem verlängerten Gig.

Bereits vor drei Wochen musste Lena Meyer-Landrut (33) zwei Auftritte in München und Wangen kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen absagen. Am Sonntagabend (21. Juli) konnte die Sängerin wieder nicht auf der Bühne stehen und sagte ihr Konzert beim Ansbach Open am Sonntagabend auf dem Campus der Hochschule nur wenige Stunden vor Beginn ab. Ihre Fans sind in Sorge.

Auf der Instagramseite der Veranstaltung hieß es am späten Sonntagnachmittag: "Aufgrund eines medizinischen Notfalls kann Lena heute Abend leider nicht bei uns in Ansbach auftreten." In einer Story der Sängerin schrieb ihr Team, dass der Vorfall "unerwartet" gewesen sei. "Sie befindet sich in ärztlicher Behandlung." Weiter teilte das "Team Lena" den Fans mit: "Wir hoffen auf euer Verständnis in dieser Situation. Es bricht Lena das Herz, dass sie nicht spielen kann."

Notfall bei der Anreise

Wolfgang Bartusch, der Vorsitzende der Ansbacher Kammerspiele, erläuterte gegenüber der "Fränkischen Landeszeitung", dass der medizinische Notfall bei der Anfahrt der Sängerin aufgetreten und sie in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Sogar ihre Band und die Bühnencrew, die bereits mit dem Soundcheck in Ansbach begonnen hatten, seien von der Absage überrascht worden. Eigentlich hätte Lena Meyer-Landrut zum Abschluss des Festivals ein Doppelkonzert mit Leony (27) geben sollen. Ihre Kollegin gab aufgrund des Ausfalls dann eine "verlängerte Einzelshow".

Wie die "Fränkische Landeszeitung" weiter berichtete, hätte der Termin in Ansbach eine besondere Bedeutung für Lena Meyer-Landrut gehabt. 2019 war sie von der dortigen Hochschule für ihren Kampf gegen Cyber-Mobbing und Hasskommentare auf Social Media mit dem Bildungspreis geehrt worden. Auf Social Media zeigten sich am Sonntagabend nun viele Fans besorgt und wünschten der ESC-Siegerin von 2010 gute Besserung. Bereits Ende Juni litt die 33-Jährige unter gesundheitlichen Problemen. "Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden", erklärte sie nach ihrer Absage beim Tollwood Festival in München.

Bis Ende Juli stehen noch drei Konzerte an

Zuletzt hatten die Fans die Hoffnung, dass es der Sängerin wieder besser geht. Am Freitag war sie erstmals wieder in Plauen aufgetreten, wirkte dabei aber nicht ganz fit. Sie selbst sagte laut RTL während des Konzerts: "Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht auf 100 Prozent. Ich würde sagen, ich bin so auf 70 Prozent." Danach postete sie auf Instagram: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, wieder für euch da zu sein und mit euch zu feiern." Am Tag darauf sang sie noch in Wolfsburg. Nun also folgte wieder ein Rückschlag. Wie es mit ihren nächsten Konzerten in Regensburg (22. Juli), Stuttgart (26. Juli) und Echternach (27. Juli) aussieht, ist noch nicht bekannt.