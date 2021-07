Weiterer Prozess: Harvey Weinstein wurde nach Los Angeles überstellt

Harvey Weinstein bei seinem Prozess in New York. (hub/spot)

21.07.2021 07:35 Uhr

Harvey Weinstein wurde am Dienstag nach einem Gerichtsbeschluss nach Los Angeles verlegt. Der ehemalige Filmmogul verbüßt seit Anfang 2020 in New York eine Haftstrafe. In Kalifornien droht ihm ein weiterer Prozess.

Harvey Weinstein (69) wurde am Dienstag nach einem Gerichtsbeschluss von New York nach Kalifornien verlegt. Das bestätigte die zuständige Behörde CNN. Rechtsanwalt Norman Effman sagte dem Sender, dass Weinstein sich jetzt im Los Angeles County befindet und sein Rechtsteam erwarte, dass er dort demnächst vor Gericht gestellt werde.

Fünf Frauen beschuldigen den 69-Jährigen in Kalifornien. Es geht um elf Fälle von angeblichen sexuellen Übergriffen, die sich zwischen 2004 und 2013 ereignet haben sollen. Die Staatsanwaltschaft hat unter anderem Anklage wegen Vergewaltigung erhoben. Weinstein bestreitet alle Vorwürfe.

Seit 2020 in New York in Haft

Im Juni genehmigte ein New Yorker Richter die Überstellung nach Los Angeles. Weinstein verbüßt eine Haftstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Stadt Alden im Erie County, New York. Er wurde vergangenes Jahr zu einer 23-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Eine Jury hatte ihn der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung schuldig befunden.