Weltweite Störungen: Instagram für viele Nutzer nicht erreichbar

02.09.2021 14:43 Uhr

Seit Mittag melden tausende Nutzer Störungen bei Instagram. Unter anderem lassen sich keine neuen Posts erstellen. Auch der Feed kann nicht mehr aktualisiert werden.

Seit Stunden melden Instagram-User weltweit Probleme mit der App. Demnach hat die beleibte Social-Media-Plattform, die zu Facebook gehört, seit etwa 12:15 Uhr mit einer Störung zu kämpfen. Der Upload von Fotos und Videos funktioniert nicht mehr – auch der Feed lässt sich nicht mehr aktualisieren.

Auf Twitter trennet bereits der Hashtag „#instagramdown“ – knapp 50.000 Beiträge wurden mit diesem Tag gepostet (Stand: 2. September, 14:10 Uhr).

„Schon wieder #instagramdown – muss man wohl Twitter nutzen“, schreibt einer von vielen genervten Nutzern beim Kurznachrichtendienst. Andere nehmen die Situation mit Humor und posten bereits zahlreiche Memes. „So repariert Instagram gerade seine Server“, schreibt ein weiterer Account und teilt dazu ein Bild des Faultiers aus dem Animationsfilm „Zootopia“.

This how how instagram is fixing their servers right now #instagramdown pic.twitter.com/ZMbl8Nl5cm

— ??????? (@PapaKoalaYT) September 2, 2021