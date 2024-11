Neue Folgen des TV-Klassikers Wen spielt „Hör mal, wer da hämmert“-Star Richard Karn in „X-Factor“?

Richard Karn spielt in "X-Factor" einen Witwer. (jom/spot)

SpotOn News | 01.11.2024, 17:00 Uhr

Der Mystery-Klassiker ist zurück: RTLzwei zeigt vier neue Folgen von "X-Factor: Das Unfassbare". Mit dabei ist "Hör mal, wer da hämmert"-Star Richard Karn. Im Interview verriet er einige Details zu seiner Rolle und zum Dreh.

"X-Factor: Das Unfassbare" geht weiter: RTLzwei zeigt am 1. und 3. November (ab 20:15 Uhr) jeweils zwei neue Folgen der Mystery-Sendung. Am 1. November gibt es zudem ab 10 Uhr einen Marathon mit alten Klassikern des Kultformats. In den neuen, in den USA produzierten Episoden übernimmt unter anderem Richard Karn (68) eine Rolle. Er wurde durch eine andere Kultserie bekannt.

In der Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" (Originaltitel: "Home Improvement", 1991-1999) spielte er in über 200 Episoden Al Borland, den Assistent des Heimwerkerkönigs Tim Taylor (Tim Allen, 71). Der in Seattle geborene Schauspieler war anschließend vor allem im US-TV zu sehen und moderierte zum Beispiel einige Episoden der Gameshow "Family Feud" (hierzulande: "Familien-Duell"). In "X-Factor: Das Unfassbare" verkörpert er den Witwer Bill, der sich nach dem Tod seiner Ehefrau nur noch in seiner Werkstatt aufhält. Dort repariert er für wenige Kunden alte Elektrogeräte.

"Bill macht eine schwere Zeit durch, seine Frau war sein Leben", erzählt Richard Karn über seine Rolle im Gespräch mit spot on news am Rande der Münchner Premierenfeier zu den neuen Folgen. "Sie sind zusammen viel gereist und sind viel Motorrad gefahren. Er hat Schwierigkeiten, mit seinem Leben weiterzumachen, hat sogar einen kleinen Schrein für seine Frau gemacht. Bis eines Tages diese Frau in sein Laden tritt und ihn dazu ermutigt, über seine Probleme zu sprechen. Doch dann wird ihm klar, dass er nicht weiß, ob sie wirklich real ist…" Der Dreh, der sehr einfach gehalten worden sei, habe im San Fernando Valley in Kalifornien in einem alten Lagerhaus für Elektrogeräte stattgefunden, "das nur wenige Kilometer von meinem Haus entfernt war", erzählt der Schauspieler, der passend zu seiner "Hör mal, wer da hämmert"-Vergangenheit viel Zeit vor der Kamera am Werkstatttisch verbracht habe.

Video News

Mit "Beyond Belief: Fact or Fiction", so der US-Originaltitel der Sendung, sei er vorher nicht sehr vertraut gewesen, erzählt Karn weiter. Als die Serie vor rund 25 Jahren Premiere feierte, habe er selbst viel gearbeitet und wenig Zeit vor dem Fernseher verbracht. Aufgewachsen sei er aber vor allem mit den Mystery-Serien "Twilight Zone" und "Outer Limits", die Serie "Ghosts" stehe derzeit bei ihm hoch im Kurs. "Mich haben Mystery-Sachen und Paranormales schon immer fasziniert."

Auf seine eigene Serien-Vergangenheit blickt er heute noch gerne zurück. "Ich bin mit Tim in Kontakt geblieben. Wir haben vor ein paar Jahren eine andere Serie namens 'More Power' zusammen gemacht. Und ich sehe auch Debbe [Dunning, 58, Rolle der Heidi) ab und zu", erzählt Karn, der die Serie sogar wieder als Zuschauer verfolgt. Bei Hulu seien die alten "Hör mal, wer da hämmert"-Folgen im Stream verfügbar, erzählt der Schauspieler. "Ich hatte die Serie seit 30 Jahren nicht mehr gesehen, jetzt haben meine Frau und ich wieder damit angefangen." Es mache ihm wirklich Spaß, die Episoden anzuschauen, "denn nach den Dreharbeiten hat man viel mehr bemängelt, was geschnitten und weggelassen wurde. Jetzt kann ich sie entspannt ansehen, weil ich mich nicht mehr erinnern kann, was sie weggelassen haben (lacht)."

Weitere bekannte Gesichter in neuen "X-Factor"-Folgen

Neben Richard Karn sind mit Bryan Langlitz ("House of Cards", "Orange Is The New Black") und Betsy Baker (69, "New Girl", "True Blood") weitere bekannte Seriengesichter in den neuen "X-Factor"-Episoden zu sehen. Baker wurde auch durch den Kultfilm "Tanz der Teufel" bekannt, in dem sie 1981 als Linda eine der Hauptrollen spielte. Später war sie immer wieder in Horrorfilmen zu sehen. In "X-Factor" spielt sie eine Hotelbesitzerin im Jahr 1990. Drei Teenager wollen in ihrem Hotel, in dem Haus haben furchtbare Morde stattgefunden, eine Nacht verbringen. Doch die geplante Geisterjagd verläuft anders als gedacht.

Die Serie "X-Factor: Das Unfassbare", die von 1997 bis 2002 produziert wurde (in den USA für den Sender Fox), begeistert seit mehr als zwei Jahrzehnten ein Millionenpublikum. Vor allem in Deutschland, wo sie 1998 Erstausstrahlung feierte, entwickelte sie sich zur Kultserie. Ab 2021 wurden deshalb auch neue Episoden produziert und bei RTLzwei gezeigt.

Jede "X-Factor"-Folge unterteilt sich in fünf Geschichten, die am Ende für wahr oder falsch erklärt werden. Beweise für den Wahrheitsgehalt gibt es keine. Angaben zu Raum und Zeit der Geschehnisse sowie den Quellen der Geschichte bleiben meist ungenau. "Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist?", fragt Kultmoderator Jonathan Frakes (72) gerne bei der Auflösung der Geschichte. Das Gesicht der Sendung übernahm den Job 1998 von Schauspieler James Brolin (84), der die Sendung in Staffel eins moderierte. Frakes präsentiert seit 2021 auch die neuen Episoden und ist für viele Fans aus der Kultserie nicht wegzudenken.