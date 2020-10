10.10.2020 22:19 Uhr

Wendler-Wahnsinn: Das sagt seine Mutter

Seit zwei Tagen sorgt das Verhalten von Michael Wendler für Kopfschütteln - auch bei seiner Mutter Christine. Die versteht die Handlungen ihres Sohnes offenbar so gar nicht und erklärte, dass auch sie glaubt, dass seine Karriere erstmal beendet ist.

Die Frau, die den heute 48-Jährigen groß gezogen hat, weiß nicht was mit ihrem Sohn lost ist – und das, obwohl die beiden schon „viel erlebt“ haben. „Ich weiß nicht woher er diese Infos hat und auf einmal so abgedreht ist“, so die 74-jährige Wendler-Mama schockiert gegenüber RTL.

„Er lässt sich schnell einlullen“

Positive Worte hat die Rentnerin für die Reaktion ihres Sohnes, aus der DSDS-Jury auszusteigen und sämtliche Pläne über den Haufen zu werden, nicht übrig. „Er lässt sich schnell von anderen einlullen, bevormunden – und schon ist er da in einer Klammer drin gefangen. Da kommt er jetzt nicht mehr raus“. Bittere Worte von der eigenen Mutter.

Sucht Laura sich bald den nächsten Künstler?

Es sieht so aus, als hätte Michael Wendler im Moment nur noch eine einzige Person an seiner Seite, die bedingungslos zu ihm steht: seine Ehefrau Laura Müller. Doch die Beziehung sieht Christine Tiggemann eher kritisch. „Früher oder später macht die sich dann vom Acker und sucht sich den nächsten Künstler“. Das sieht Wendlers Manager Markus Krampe, der wie kein anderer in das Drama um den Sänger involviert ist, allerdings anders. Der sagte in den vergangenen Tagen mehrfach, dass er gesehen habe, wie sehr die beiden sich lieben.

„Er ist abhängig von ihr“

Mit ihrer Schwiegertochter wird Wendlers Mutter aber offenkundig trotzdem nicht warm. Schon kurz nach der Hochzeit, von der sie übrigens übers Fernsehen erfuhr, hegte Tiggemann Zweifel. „Am Anfang ist ja alles noch schön und frisch, verliebt – weil die ja jünger ist. Ich bleib‘ dabei, und dann ist das auch so, dass das nicht bis ans Lebensende hält“, sagte sie damals.

Nach ihrer Meinung sei Michael „von ihr und ihrem Geld abhängig“. Tja, auch das dürfte zeitnah ein Problem werden, denn auch Laura Müller werden die Werbepartner abspringen. Die Frage ist, wie es dann mit der Influencerin und ihrem gebeutelten Ehemann weitergeht…