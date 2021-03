Wendlers Mutter beerdigt: Statt des Sohnes war die Polizei da

Wendlers Mutter beerdigt: Statt des Sohnes war die Polizei da

12.03.2021 22:05 Uhr

Es war wohl für niemanden eine Überraschung, dass Michael Wendler am vergangenen Donnerstag nicht auf der Beerdigung seiner Mutter Christine Tiggemann anwesend war.

Die Mutter des ehemaligen erfolgreichen Schlagersängers war vor einigen Wochen im Alter von 72 in ihrer Wohnung einem Herzinfarkt erlegen – allein und ohne noch einmal Kontakt mit ihrem Sohn gehabt zu haben. Nun wurde Christine Tiggemann in ihrem Wohnort in Dinslaken auf dem dortigen Friedhof beigesetzt, im engsten Kreise und ohne Michael Wendler.

Polizei war anwesend

Der hatte sich offenbar dafür entschieden mit seiner Ehefrau Laura Müller in Florida zu bleiben. Doch verpasste er die Beerdigung seiner eigenen Mutter aus persönlichen Gründen (das Verhältnis der beiden war schon lange kein Gutes mehr) oder hatte er womöglich Angst, in Deutschland festgenommen zu werden, aufgrund zahlreicher Schulden? Am Rande der Beerdigung standen laut „Bild“-Zeitung drei Polizeiwagen – von denen man nicht weiß, ob sie auf ein mögliches Erscheinen vom Wendler warteten oder einfach nur auf die Einhaltung der Corona-Regeln achteten.

Manfred Weßels kam ebenfalls nicht

Die schienen die wenigen Anwesenden, darunter Schwester Bettina (50) sowie die Mutter und der Bruder von Michael Wendlers langjähriger Partnerin Claudia Norberg (50), aber einzuhalten – etwa 20 Trauergäste schritten unter strengen Corona-Auflagen mit Maske und Abstand gemeinsam zur Kirche und zur Urnenbeisetzung.

Und einer fehlte auch noch: Manfred Weßels (72), Michael Wendlers Vater und der Mann, mit dem Christine Tiggemann über 30 Jahre verheiratet war, hatte eigentlich vorgehabt an der Beerdigung teilzunehmen, erschien aber nicht.

Sie wusste von der Hochzeit nichts

Das Traurige: Wendlers Mama war lange sein allergrößter Fan, sammelte sogar Fan-Artikel von Michael, der sich seine Karriere in den vergangenen Wochen mit kruden Corona-Verschwörungstheorien selbst zerstörte. Auch das einst gute Verhältnis zu seiner Mama veränderte sich, beide hatten kaum noch Kontakt miteinander. Der große Bruch folgte, nachdem Christine Tiggemann von der Hochzeit ihres Sohnes mit Laura aus den Medien erfahren musste.

Galerie

Auf Instagram gings um andere Dinge

Doch gedachten Michael Wendler und Laura der Verstorbenen am Tag ihrer Beerdigung wenigstens in den sozialen Netzwerken? Nein, sie postete am Abend zuvor ein Candle Light-Dinner mit ihrem Liebsten und zum wiederholten Male die selben unbezahlten Empfehlungen für Kurkuma-Kapseln, die das Haarwachstum anregen sollen, er teilte auf seinem Telegram-Kanal einen Artikel über Bohlens RTL-Aus.