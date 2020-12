25.12.2020 17:46 Uhr

Wendlers Weihnachten: „Forever Big Love“ mit Hühnersuppe und Kartoffelsalat

Weihnachten beim Komiker Michael Wendler. Wie das aussieht demonstrierte nun seine junge Frau Laura Müller. Die stand offenbar den ganzen Tag in der Küche. Das Ergebnis ist ernüchternd, vermittelt aber eine ganz schlichte Botschaft.

Neues von Michael Wendler und Laura Müller. Auf Instagram sind seit mehreren Wochen ohnehin schon keine Haar- , Haut- oder viel zu eng sitzende Leggins-Rabattcodes mehr zu sehen, dafür entweder sauteure Geschenke (laut Oli Pocher eher saubillige Fakeprodukte) oder wie jetzt: Soup in der Soap! Laura beim Kochen. Nur diesmal muß er die ganze Chose selber verbreiten, kein RTL der „Goodbye-Deutschland“-Team mehr dabei, die dann das Ganze für die deutschen Deppen zum Märchen zusammenschneiden und ins Abendprogramm hieven.

Und was gibt’s da so im Wendlerschen coronafreien Florida-Häuschen? Natürlich klassisch deutschen Kartoffelsalat, allerdings in Form eines äußerst schrägen Weihnachtsmenüs – kombiniert mit Hühnersuppe vorneweg und Schokopudding hintendrauf.

Schnelldurchlauf am Herd

Aber was wäre eine echte Influencerin, wenn sie das Ganze nicht mit jeder Menge Zeitraffer-Instaclips präsentieren würde? Schließlich interessiert es uns Fans wirklich, wie sie in rasender Geschwindigkeit irgendeine Pampe in Schüsseln umrührt oder Kartoffeln schält (der Wendler hatte ihr ja im RTL-Sommerhaus 2019 erklärt, wie das richtig geht).

Michael „Ist-doch-alles-nicht-so-schlimm-mit-Corona“-Wendler zelebriert in diesem Jahr nicht nur zusammen mit seiner tapfer zu ihm haltenden Ehefrau, sondern auch mit Tochter Adeline (18). Aus diesem Grund wird wie immer bei dem kreativen Komiker dick aufgetragen: mit prächtig gedecktem Dinner-Tisch zum Beispiel, auf dem übrigens auch Essstäbchen liegen (wir hoffen nicht für die Hühnersuppe).

Am Ende des Tages, den die leidenschaftlich liebende Laura in der Küche verbracht hat, wartet ein geschniegelt-gebügelter, einst erfolgreicher Schlagersänger und RTL-Realitystar mit einem Glas Wein am Tisch auf das Festmahl – bestehend aus lächerlichem Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen! Ach reicht’s nicht für mehr?

(Von Tochter Adeline ist auf den Insta-Fotos und in den Stories irgendwie nichts zu sehen. Aber vielleicht hat sie das alles gefilmt für die hauseigene Wendler-Soap oder scheucht die ganzen Paparazzi vorm Haus weg.)

Knutsch-Fotos vorm Weihnachtsbaum

Und „Schatziiii“ scheint äußerst zufrieden zu sein – anerkennend grinst er in die Handykamera von seiner Laura. Wie weiland der schöne Prinz nach der Eroberung von Dornröschen.

Die lustige Laura postet kurz darauf auch mal wieder ein paar Fotos von sich und ihrer „Big Love“, dem windigen Wendler (es lebe die Alliteration) vorm reichlich geschmückten Wendler-Weihnachtsbaum. Da muss es auch mal ein Knutscher sein und ein enges Aneinanderschmiegen vor inszenierter Kulisse sein. Frau Müller-Norberg lässt es sich auch nicht nehmen, in ein kleines Schwarzes zu schlüpfen und dazu Schuhe zu kombinieren, die womöglich aus ihrem Adventskalender stammen könnten.

Alles Friede, Freude, Eierkuchen?

Die Botschaft der Inszenierung ist angekommen. Der Michael ist einer von uns! Basta!

Wäre da nicht das Ganze Drumherum, die saudämlichen Corona-Reden ihres Mannes, dem Hiobs-Botschafter, die verlorenen millionenschweren- Jobs, der zurückgetretene Manager, Geldprobleme und und und…

Da kann Laura nur hoffen, dass irgendjemand auf sie aufmerksam wird, der gerne Werbung für Schokopudding oder Hühnersuppe ohne Gemüse machen möchte… (SV/PV)