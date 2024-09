Perfekter Beauty-Look in wenigen Minuten Wenn es schnell gehen muss: Einfache Make-up-Ideen für die Wiesn 2024

Die Schauspielerinnen Laura Osswald und Nele Kiper mit verschiedenen Make-up-Looks beim Almauftrieb 2024 auf dem Oktoberfest in München. (the/spot)

SpotOn News | 23.09.2024, 22:16 Uhr

Nur noch zehn Minuten bevor es auf die Wiesn geht? Diese drei Make-up-Ideen sind in unter 30 Minuten umgesetzt und passen perfekt zu den Dirndl-Trends 2024.

Das Dirndl sitzt, die Accessoires sind ausgewählt – jetzt fehlt nur noch das passende Make-up, um den Wiesn-Look perfekt abzurunden. Aber keine Sorge: Auch wenn es mal schnell gehen muss, kann man sich in kürzester Zeit wunderschön für das Oktoberfest stylen. Hier kommen drei einfache Make-up-Ideen, die in nur zehn bis 20 Minuten umsetzbar sind:

Frischer Wiesn-Glow: Natürlich strahlen in zehn Minuten

Für alle, die es schlicht und natürlich mögen, ist der Glow-Make-up-Look die perfekte Wahl. Dieser Trend wird 2024 großgeschrieben und passt besonders gut zu den angesagten Farben der aktuellen Dirndlmode. Was den Wiesn-Glow-Look ausmacht: ein frischer Teint, der strahlt, aber nicht zu geschminkt aussieht.

Dafür verwendet man im ersten Schritt am besten eine leichte BB-Cream oder eine getönte Feuchtigkeitscreme. Das sorgt für ein ebenmäßiges Hautbild. Concealer unter den Augen und an kleinen Rötungen bringt den extra Frische-Kick mit sich. Im nächsten Schritt werden mit einem Creme-Highlighter auf den Wangenknochen, unter den Augenbrauen und auf dem Nasenrücken Akzente gesetzt – das ergibt den strahlenden Glow, der vor allem bei Tageslicht toll aussieht. Ein Hauch von Creme-Rouge in einem warmen Rosé oder Pfirsichton sorgt für leuchtende Wangen. Einfach mit den Fingern leicht in die Haut einarbeiten. Das Augen-Make-up wird dezent gehalten. Eine Schicht Mascara reicht aus, um den Wimpern etwas Definition zu verleihen. Für einen natürlichen Look kann man bei diesem Look auf Lidschatten verzichten oder einen nudefarbenen Ton auf das Lid geben. Ein Hauch von getöntem Lipbalm oder ein zarter Lippenstift in Rosenholz-Tönen runden das Make-up ab.

Der Wiesn-Glow-Look passt perfekt zu Dirndlkleidern in sanften Farben und einem eher minimalistischen Stil – besonders schön in Kombination mit zarten Accessoires und filigranem Trachtenschmuck.

Bayerische Eleganz: Zeitloser Eyeliner-Look in 15 Minuten

Für einen eleganten, aber schnellen Wiesn-Look ist der klassische Winged-Eyeliner-Look die beste Wahl. Ein schöner Lidstrich lenkt den Fokus auf die Augen für einen intensiven Blick. Der nächste Wiesn-Flirt am Abend ist damit ein Kinderspiel.

Als Grundierung wird eine Foundation oder eine getönte Tagescreme aufgetragen, um das Gesicht ebenmäßig zu machen. Zudem wird die Haut mit etwas Puder in der T-Zone mattiert, damit das Make-up den ganzen Tag hält. Der wichtigste Step bei diesem Look: Mit einem flüssigen Eyeliner einen feinen Lidstrich entlang des oberen Wimpernkranzes ziehen und ihn mit einem kleinen "Wing" nach außen verlängern. Das lässt die Augen optisch größer wirken. Wer im Anschluss noch Zeit hat, kann auf dem beweglichen Lid und unter der Augenbraue noch einen hellen, schimmernden Lidschatten auftupfen. Zum Abschluss die Wimpern kräftig mit einer Volumen-Mascara tuschen, um den Eyeliner-Look zu intensivieren. Ein leichtes Rouge in einem neutralen Roséton bringt in Kombination dazu Frische ins Gesicht, ohne zu sehr von den Augen abzulenken. Ein nude- oder apricotfarbener Lippenstift betont die Lippen, lässt aber den Fokus auf den Augen.

Der Eyeliner-Look passt perfekt zum eleganten Dirndl mit Samtschürzen oder Statement-Schmuck. Besonders gut harmoniert er mit etwas edleren, festlicheren Wiesn-Outfits.

Der "Bridgerton"-Wiesn-Look in 20 Minuten

"Bridgerton" meets Oktoberfest: Dieser Look setzt auf zarte, florale Farbakzente in Rosa und Koralle, passend zu den floralen Accessoires, die 2024 voll im Trend liegen. Dieser Make-up-Stil spiegelt die Farben der gewählten Accessoires oder eines Blumenkranzes im Gesicht wider. Perfekt für alle, die am liebsten verspielt-romantische Wiesn-Looks bevorzugen.

Eine leichte Foundation bildet die Basis. Die Wangenknochen werden mit einem leicht schimmernden Rouge in einem Rosé- oder Koralleton betont – das lässt den Teint strahlen. Dazu wird ein sanfter Lidschatten in Rosa oder Pfirsich kombiniert. Dieser wird auf dem beweglichen Lid aufgetragen. Mit einem schimmernden, helleren Ton setzt man Akzente im inneren Augenwinkel und unter der Augenbraue. Für das Finish wird alles gut verblendet. Um die Augen sanft zu definieren, kann mit einem braunen oder bronzefarbenen Kajal ein sanfter Lidstrich entlang des oberen Wimpernkranzes gezogen werden. Braune Mascara sorgt für den letzten Schliff. Lippen in zarten Rosétönen lässt den Mund voluminös aussehen – dazu am besten je nach Vorliebe einen cremigen matten Lippenstift oder ein glänzendes Lipgloss verwenden.

Der "Bridgerton"-Wiesn-Look passt perfekt zu romantischen Dirndl mit floralen Mustern oder Accessoires wie Blumenkränzen im Haar.