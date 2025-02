Das Finale steht an Wer gewinnt die Dschungelkrone? Das tippen die Ex-Camper

Kann sich Lilly Becker die Dschungelkrone sichern? (hub/spot)

SpotOn News | 07.02.2025, 12:31 Uhr

Bald fällt die Entscheidung, wer den Dschungelthron dieses Jahr besteigen darf. Die ausgeschiedenen "IBES"-Kandidaten scheinen die Favoritin auf die Krone zu kennen.

Macht Lilly Becker (48) das Rennen? Viele der einstigen Dschungelcamp-Insassen glauben an den Sieg der 48-Jährigen im Finale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Die Auflösung gibt es zwar erst am kommenden Sonntagabend bei RTL (und RTL+), die Ex-Camper spekulieren aber schon im Vorfeld.

Im Rennen um den Sieg in der Show sind derzeit neben Lilly Becker noch Maurice Dziwak (26), Alessia Herren (23), Pierre Sanoussi-Bliss (62), Edith Stehfest (29) und Timur Ülker (35). Wem die ehemaligen Camp-Bewohner die Dschungelkrone am meisten gönnen, haben die ausgeschiedenen Kandidaten der Nachrichtenagentur spot on news verraten.

Diese Dschungel-Stars setzen auf Lilly Becker

Jürgen Hingsen (67), der das Camp in dieser Staffel als erster Kandidat verlassen musste, gab sich kollegial. Er gönne "allen" den Titel, erklärte er nach seinem Rauswurf. "Ich werde allen die Daumen drücken. Alle haben das wirklich verdient. Entscheidend ist, wer die meiste Energie übrig hat. Im engeren Favoritenkreis ist für mich Edith. Die ist schon sehr tough. Aber auch Lilly und Nina." Bei Nina Bott (47) sollte er mit seiner Einschätzung allerdings daneben liegen. Die Schauspielerin zählt ebenfalls zu den Promis, die die Show bereits verlassen mussten.

Auch Yeliz Koc (31), die nach Hingsen aus dem Camp ausziehen musste, setzte auf den einstigen "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star: "Ich drücke Nina die Daumen. Vielleicht ist sie für die Zuschauer genauso langweilig wie ich, weil sie einfach ein netter, normaler Mensch ist. Aber sie ist eine tolle Frau, hat schon viel durchgemacht und leistet viel. Sie war meine Bezugsperson im Camp."

Genützt hat die Werbung der Schauspielerin nichts. Nach ihrem Auszug verriet Bott dann ihre eigene Favoritin: Lilly Becker. "Das ist eine starke Frau, die total unterschätzt und auch belächelt worden ist und das tut mir voll leid für sie. Sie hat das echt verdient."

Auch Pierre und Maurice haben ihre Fans

Sam Dylan (34) hingegen gönnt "am meisten Pierre den Sieg, weil ich mit ihm so viel lachen konnte", wie er spot on news nach seinem Exit verriet. "Er versteht einfach meinen Humor. Die Zuschauer und Zuschauerinnen werden aber sicherlich Lilly Becker wählen. Sie zieht jede Prüfung durch, sie hat ein gutes Herz." Dylan erklärte auch, wem er den Sieg nicht gönnt: Edith Stehfest und Jörg Dahlmann (66): "Er hat hier eine andere Rolle gespielt, immer dieses übertriebene Glücklichsein und dann hat er noch die Bäume umarmt. Der Jörg Dahlmann, der wegen seiner Kommentare bei Sky rausgeflogen ist, fängt nicht plötzlich an, die Welt zu lieben und die Bäume zu umarmen", so sein ehemaliger Mitstreiter.

Dahlmann folgte Sam Dylan wenig später in die Freiheit und verriet, dass er Maurice den Sieg gönnt, "meinem Ziehsohn aus dem Ruhrgebiet", wie er seinen Dschungel-Kameraden nennt. "Zu 70 Prozent, würde ich sagen, Maurice. Zu 20 Prozent hoffe ich, dass Anna-Carina das Ding gewinnt. Sie ist so eine bezaubernde, tolle Frau." Zu fünf Prozent wünscht er sich aber auch, dass Alessia gewinnt. "Und Lilly gönne ich es auch nochmal zu fünf Prozent", so Dahlmann.

Lilly Becker ist auch eine der Favoritinnen der zuletzt ausgeschiedenen Anna-Carina Woitschack (32), die sagte: "Gönnen tue ich den Sieg wirklich jedem einzelnen Kandidaten, weil es jeder verdient hat, der schon so lange dabei ist. Aber meine Favoriten auf die Krone sind gerade Maurice und Lilly."