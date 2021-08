„Promi Big Brother“: Wer hat Angst vor Danni Büchner?

Glomex

07.08.2021 23:00 Uhr

Schon vor Dannis Einzug in das "Promi Big Brother"-Haus haben die anderen Bewohner:innen wild spekuliert, wie Danni wohl tickt. Uwe Abel kennt sie bereits aus einer früheren Show und freut sich nicht gerade auf das Wiedersehen. Schau dir jetzt das Aufeinandertreffen in der Raumstation an!

Schon vor Dannis Einzug in das „Promi Big Brother„-Haus haben die anderen Bewohner:innen wild spekuliert, wie Danni wohl tickt. Uwe Abel kennt sie bereits aus einer früheren Show und freut sich nicht gerade auf das Wiedersehen. Schau dir jetzt das Aufeinandertreffen in der Raumstation an!