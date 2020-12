15.12.2020 20:00 Uhr

Wer hat noch keine Weihnachtsgurke im Baum versteckt? Der sollte das lesen!

Ostereier-Suchen war gestern. Jetzt ist die Suche nach der Weihnachtsbaumgurke dran. Die was?

Die Suche nach der Weihnachtsgurke ist ein ziemlich alter Brauch, der ab jetzt auch in Deutschland so richtig an Fahrt aufnehmen soll. Dabei handelt es sich im Grunde genommen um eine Gewürzgurke als Christbaumschmuck.

In den USA ist es ein weit verbreiteter Weihnachtsbrauch, den Baum mit einer solchen „Christmas Pickle“ zu behängen. Aber möglichst versteckt zwischen den Zweigen. Und weil die Gurke ja grün ist, fällt sie auch weniger auf in dem Gestrüpp. Der Sinn dahinter: Wer die Gurke als Erster entdeckt, erhält ein zusätzliches Geschenk. Sie soll demjenigen Glück im nächsten Jahr bringen.

Woher kommt der Brauch?

Die Wurzeln des Brauches sind nicht ganz klar. Dazu gibt es unterschiedliche Ansichten. In den USA wird er jedenfalls als alte deutsche Tradition beschrieben. Dabei ist die Weihnachtsgurke in den meisten deutschsprachigen Regionen unbekannt. Die Website Thoughco.com weiß jedenfalls von einem Katalog der Lyra Fahrrad-Werke aus dem brandenburgischen Prenzlau aus dem Jahre 1909. Der hat in seinem Christbaumschmuck-Sortiment neben den üblichen Glaskugeln und Tannenzapfen tatsächlich auch eine Weihnachtsgurke angeboten.

Nun hat sich McDonalds der ganzen Sache angenommen und holt die Gurke vielleicht heim nach Deutschland!

McDonalds und die Christmas Pickle

Dass McDonald’s eine besondere Beziehung zu Gewürzgurken hat und häufig damit spielt, dass die Fans bei diesem Thema gespalten sind, ist ja kein Geheimnis.

Deshalb macht das Unternehmen eine eigene Interpretation der Geschichte rund um die Weihnachtsgurke jetzt zum Inhalt seines diesjährigen Weihnachtsspots, der ab dem 12. Dezember im TV, online und auf der Kampagnen-Website zu sehen ist. Allein verstaut in einem dunklen Keller möchte die kleine Gewürzgurke doch so viel lieber als Teil der Familie am Weihnachtsfest teilnehmen und sieht sich auf ihrem Weg Gefahren wie einer Katze oder einem Plattenspieler ausgesetzt.

Gurke hin – Gurke her. Nach dem beschissenen 2020 brauchen wir vielleicht alle ein bisschen mehr Glück. (PV)