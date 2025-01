"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" Alessia Herren, Lilly Becker & mehr: Darum ziehen sie in den Dschungel Schon bald erobern zwölf neue Promis den australischen Dschungel. Vorab haben Alessia Herren, Lilly Becker und die anderen Kandidaten verraten, was sie zu einer Teilnahme an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ motiviert.