09.12.2020 21:00 Uhr

Wer ist der TikTok-Megastar Bryce Hall?

Bryce Hall ist einer der berühmtesten TikTok- und YouTube-Persönlichkeiten Amerikas. In den sozialen Netzwerken hat Bryce eine unglaubliche Reichweite von 27 Millionen Menschen.

Der TikToker Bryce Hall (20) gehört in den Amerika zur A-Prominenz, doch auch in Deutschland ist er schon lange kein Unbekannter mehr. Mit der Video-App TikTok gelang dem gerade mal 20-Jährigen der Durchbruch.

Wer ist Bryce Hall?

Der Instagram-Star Bryce Hall wuchs in Ellicott City im US-Bundesstaat Maryland auf. Im Alter von 15 Jahren startete er seine Social-Media-Karriere bei YouNow, einer Live-Streaming Plattform. Kurz danach fing er an, auf den Video-Apps wie Mucsical.ly und Vine Fuß zu fassen. Dort hatte er bereits mit 15 Jahren über 30.000 Follower.

Für den Erfolg verließ er seine Heimatstadt

Nachdem beide Apps gelöscht wurden, fing Bryce an, YouTube-Videos zu drehen. Seinen YouTube-Kanal gibt es seit dem Jahr 2015. Heute folgen dem Influencer sieben Millionen Menschen auf der Video-Plattform. Im Jahr 2018 entschied sich Bryce, von Maryland nach Los Angeles zu ziehen, um dort seine Social-Media Karriere zu pushen.

Bryce Hall ist Teil vom Sway House

In Kalifornien angekommen, ging es sogleich weiter bergauf für den Youngster. Bryce ist seit Januar 2020 ein Teil des sogenannten „Sway House“. Einer TikTok-WG, die ihre Villa im noblen Bell Air hat. Neben Bryce leben noch fünf weiteren TikTok-Berühmtheiten in der Villa, darunter sind: Anthony Reeves, Griffin Johnson, Kio Cyr, Blake Gray, Jaden Hossler und Josh Richards. Auf Instagram folgen der TikTok-WG bislang zwei Millionen Menschen!

Skandale in der TikTok-WG

Doch auch in der erfolgreichsten WG gibt es Probleme: Jaden und Josh mussten die Villa aufgrund einer Drogen-Verhaftung verlassen. Als Ersatz zog Noah Beck ein, der inzwischen ein guter Freund von Bryce ist. Doch auch wenn sich die Bewohner an alle Regeln halten, bringt das Leben im „Sway House“ nicht nur Positives mit sich. Vor einiger Zeit mussten die Jungs die Villa verlassen. Grund dafür war eine viel zu aufdringliche Fan-Belästigung.

Seine Freundin ist ebenfalls TikTok-Star

Dabei ist Bryce längst vergeben. Und: Seine Freundin ist übrigens mindestens genau so berühmt wie er selbst. Der 20-Jährige ist mit Addison Rae (20) zusammen (ebenfalls TikTok). Sie sind das TikTok-Traumpaar schlechthin. Addison Rae und Bryce Hall gehören zu den erfolgreichsten TikTokern auf der ganzen Welt. Gemeinsam erreichen sie über 131 Millionen Menschen.

Für Addison legte er sich mit Rapper Lil Yachty an

Doch wenn es um Eifersüchteleien geht, dann benehmen sich auch TikTok-Superstars wie kleine Jungs: Der amerikanische Rapper Lil Yachty rappt in seinem neusten Lied über Addison Rae und flirtet sie indirekt an. Das passt Bryce so gar nicht. Um zu zeigen, dass Addison ihm gehört, postet der 20-Jährige ein Kussfoto von sich und Addison, auf dem er den Rapper markiert. Lil Yachty scheint diese Aktion eher lächerlich zu finden, als Antwort an Bryce twittert er „Junge, ich will deine Bitch nicht.“

(TSK)