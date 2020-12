10.12.2020 21:37 Uhr

Wer ist der TikTok-Megastar Noah Beck?

Noah Beck ist Model, Influencer, einer der bekanntesten TikTok-Stars aus Amerika und ein absoluter Mädchenschwarm.

Der 19-jährige Noah Beck lebt bereits den Traum, den viele TikToker noch haben. Er hat geschafft, sich mit der Video-App eine Reichweite von insgesamt 27 Millionen Followern aufzubauen. Noah ist weltweit bekannt, für den Mädchenschwarm könnte es derzeit also überhaupt nicht besser laufen.

Wer ist Noah Beck?

Angefangen hat das ganze Märchen aber wie so oft sehr normal: Noah Beck ist in Arizona aufgewachsen, für den TikTok-Star steht seine Familie immer an erster Stelle. Der 19-Jährige hat zwei Schwestern: Tatum Beck und Haley Beck. Der Amerikaner besuchte die High School in Utah, danach fing er ein Studium an der University of Portland an. Ob er sein Studium erfolgreich abgeschlossen hat, ist bis heute nicht klar.

Lieber Netflix statt Party

Klar ist allerdings, dass Noah immer schon eher Typ Stubenhocker statt Partygranate war. Schon während seines Studiums war Noah niemand, der gerne auf Uni-Partys ging. In einem YouTube Video verrät der 19-Jährige, dass er seine Abende lieber gemütlich auf dem Sofa verbringt und Netflix-Serien schaut, anstatt sich in wilde Partynächte zu stürzen. Noah trinkt und raucht nicht, deshalb findet er auch Frauen, die das machen, extrem unattraktiv.

Noah datet diesen TikTok Star

Aber: Um Frauen muss sich das Male Model aktuell keine Gedanken mehr machen. Denn sein Herz hat er bereits vergeben und das an keine Unbekannte: Dixie D’Amelio. Die TikTokerin hat auf Instagram und TikTok zusammen 77 Millionen Follower. Ihre Leidenschaft für TikTok hat die beiden am Ende wohl auch zusammengebracht. Nach langen Gerüchten gaben die zwei Verliebten endlich ihre Beziehung bekannt. Die TikTok-Gemeinde freut das überraschende Liebes-Outing.

Er ist ein Teil vom „Sway House“

Einen TikTok Star zu daten ist nicht die einzige Gemeinsamkeit, die Noah Beck mit dem TikTok-Superstar Bryce Hall verbindet. Die beiden sind auch Mitbewohner. Denn beide leben im „Sway House“, einer TikTok-WG im noblen Bell Air. Nach einem Drogenskandal von zwei anderen Bewohnern, zog Noah als Ersatz ins Haus. Das hat ihm nochmal den gewissen Karrierekick gegeben und seine Followerzahl verdoppelt!

(TSK)