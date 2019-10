Wer ist dieser Niklas Kaul, den jetzt alle bejubeln?

Am Donnerstag gewann Niklas Kaul völlig überraschend WM-Gold im Zehnkampf, der Königsdisziplin der Leichtathletik. Ein neuer deutscher Sportheld ist geboren! Mit gerade einmal 21 Jahren wurde er somit in dieser Disziplin zu jüngsten Weltmeister aller Zeiten. Doch wer ist dieser junge Mann eigentlich und welchen Weg legte er bis zu seinem Mega-Erfolg zurück?

Damit hätte im Stadionrund von Doha, der Hauptstadt von Katar, wohl keiner gerechnet. In der Nacht zum Freitag wurde der erst 21-Jährige Niklas Kaul Weltmeister im Zehnkampf. Dazu sagte er u.a.: „Richtig viel geschlafen habe ich nicht. Wir sind noch in den Pool gegangen und 06.00 Uhr war ich im Bett.“

Doch der WM-Sieg kam nicht nur aufgrund seines jungen Alters überraschend. Während des Wettbewerbs hatte der 1,90m große und 90kg schwere Mainzer nämlich mit enormen Magenproblemen zu kämpfen. Das arabische Essen in Doha bekam dem Deutschen nämlich so gar nicht. Die Küche in dem WM-Land mit den Backofen-Temperaturen ist dafür bekannt die Gerichte großzügig zu würzen. Etwas, woran sich der junge Mann sich nicht gewöhnen konnte.

Aufholjagd

Im Laufe des Wettbewerbs stellte der Athlet deswegen seine Ernährung um. Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung berichtete der Blondschopf, dass er deswegen nur noch Bananen, Müsliriegel und Apfelbrei gegessen hat. Letzteren hat er aus Deutschland mitgenommen. „Den habe ich mir extra aus Deutschland mitgebracht, in 400-Gramm-Gläsern, die man ganz normal kaufen kann“, erzählte der 21-Jährige.

Aufgrund dessen sah es zu Beginn des Wettbewerbs nicht so aus als ob Kaul am Ende Gold gewinnen würde. Dennoch ließ sich der Student nicht von seinen Bauchschmerzen zurückhalten und landete mit dem WM-Sieg den bis dato größten Erfolg seiner Karriere. In der vorletzten Disziplin, dem Speerwerfen stellte Niklas mit 79,05 Metern einen neuen Weltrekord auf. Dadurch rückte er von Platz 11 auf Platz 3 der Gesamtwertung auf und konnte danach mit dem Sieg beim 1500m-Lauf auch noch den Titel im Zehnkampf holen.

Allerdings landete er damit nicht seinen ersten WM-Titel. Mit sechs Jahren fing er mit der Leichtathletik an. Der 21-Jährige erkämpfte sich nämlich schon in seiner Jugend vom U18- bis zum U23-Bereich mehrere Siege bei Welt – und Europameisterschaften.

Niklas Kaul privat

Niklas hat eine Freundin. Die heißt Mareike und trainiert als Siebenkämpferin in der gleichen Trainingsgruppe wie er in Mainz.

Derzeit studiert der junge Hüne Lehramt für Physik und Sport.„Ich will später was haben, eine Zehnkämpfer-Karriere ist mit 30 Jahren vorbei. Sport und Physik, das ist wohl auch eine Familienkrankheit“, so Niklas gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung. „Meine Eltern sind beide Lehrer, meine Mutter Sportlehrerin und mein Vater Physik- und Chemielehrer.“

Musikalisch sind seine Interessen jedenfalls sehr breit gefächert: „Von Eminem über Charts bis hin zu ACDC.“ Vor Wettkämpfen höre er aber lieber Rock und Heavy Metal. „Das pusht mich.“

Und dann gesteht er noch: „Abends koche ich gerne mit Freunden und schaue danach noch eine Serie auf Netflix.“ Seine größte Schwäche: „Ich bin leider sehr oft faul.“

Niklas Kaul – WM-Ergebnis im Zehnkampf

Insgesamt holte er 8691 Punkte.

– 100 m – 11,27 Sekunden

– Weitsprung – 7,19 m

– Kugelstoßen – 15,10 m

– Hochsprung – 2,02 m

– 400 m – 48,48 Sekunden

– 110-m-Hürden – 14,64 Sekunden

– Diskuswerfen – 49,20 m

– Stabhochsprung – 5,00 m

– Speerwerfen – 79,05 m

– 1500 m – 4:15,70 Minuten

Übrigens: Am Samstag (5. Oktober) ist unser Weltmeister ab 23:30 im aktuellen Sportstudio im ZDF zu sehen. Dabei wird er von Katrin Müller-Hohenstein (54) in ihrer Jubiläumsausgabe begrüßt. Die Moderatorin führt dann zum 200. mal durch die Sendung.