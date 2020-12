07.12.2020 21:19 Uhr

Wer ist eigentlich die 67-jährige Stilikone Britt Kanja?

Den Namen Britt Kanja sollte man sich unbedingt kennen. Denn die zierliche Berlinerin zählt zu einer der angesagtesten Stilikonen Berlins.

Britt Kanja (67) ist Pensionistin und Stilikone. Auf Instagram folgen der modebewussten 67-Jährigen 52.000 Menschen. Regelmäßig verzückt sie ihre Fans dort mit Fotos von sich alleine oder mit ihrem Mode-Partner Günther Krabbenhöft (75). Beide sind inzwischen zu modischen Aushängeschildern für die Stadt Berlin geworden.

Das ist Britt Kanja

Sie liebt extravagante und ausgefallene Mode. Wer sie auf den Straßen sieht dreht sich automatisch um. Begeisterung und Faszination sind die ersten Worte die uns beim Anblick der stilsicheren Berlinerin einfallen. Ein bunter Turban, eine ausgefallene Sonnenbrille, ein senfgelbes Oberteil mit passender Hose und Mantel. Der Schmuck und die Lederhandschuhe sind farblich abgestimmt. So stylisch zeigt sich die 67-Jährige auf Instagram. Bei Britt passt einfach alles.

Die „Party-Elfe“ Berlins

Die Charlottenburgerin hat schon viele für sie zutreffende Bezeichnungen von unzähligen Zeitschriften verpasst bekommen. Mit darunter sind: Party-Elfe, Nacht-Legende und natürlich Stil-Ikone Berlins. Den Titel als „Party-Elfe“ erlangte die 67-Jährigen vor allem durch ihre Mitgründung des Club 90 Grad. Gemeinsam mit Bob Young eröffnete sie 1989 den Berliner Nachtclub. Bis er im Jahr 2006 abgerissen wurde war er bekannt für rauschende Partynächte bis in die Morgenstunden.

Gemeinsam ziehen sie alle Blicke auf sich

Mit ihrem ebenfalls super modischen Begleiter Günther Krabbenhöft zeigt sich die Stil-Ikone nur all zu gerne. Ob auf Instagram oder im wahren Leben, die beiden sind ein echter Hingucker. Britt und Günther verbindet eine enge Freundschaft. Die zwei sind gern gesehene Gäste auf diversen Mode-Veranstaltungen. Doch nicht nur in Sachen Styling ähnelt sich das bunte Duo. Günther feiert genau so gerne wie Britt, zu seinen Lieblingsclubs zählen der Kult Techno-Club Berghain in Berlin.

Galerie

Alter ist nur eine Zahl

Die 67-Jährige zeigt wie man stilsicher altert und dabei trotzdem jung bleibt. Britt ist ein Vorbild für viele junge und alte Leute. In Sachen Modebewusstsein ist sie uns um einiges voraus. Britt Kanja hat ein Faible für gute Secondhand-Mode, die trägt sie auch am liebsten. Der berliner Secondhand-Shop „Humana“ gehört zu ihren Favouriten. Obwohl Britt Kanja nicht mehr die Jüngste ist, ist sie viel auf Social-Media unterwegs. Auf Instagram begeistert sie ihre Follower mit stylischen Outfit Fotos.

Die Umwelt ist ihr wichtig

Britt Kanja trägt ausschließlich Mode aus zweiter Hand, so leistet sie einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. In einem Interview mit der „59plus“ erzählt Britt wie wichtig ihr Nachhaltigkeit ist: „Ja, ich bin sustainable und war es schon immer. Ich war eine der ersten, die Müll getrennt hatte, Osmose-Wasserfilter benutze ich schon seit weit über 20 Jahren. Zu Hause esse ich nur organisch-biologisch und Frisches. Zudem bin ich mit verschiedenen Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten geboren, weshalb ich während meiner Zeit in San Diego Ernährungswissenschaft studiert

habe.“

TSK