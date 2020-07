Wer ist eigentlich diese Nicola Peltz, die Beckham jr. heiratet?

Gerade machte Brooklyn Beckham bekannt, dass er seine Freundin Nicola Peltz heiraten wird. Die beiden verkündeten ihre Verlobung natürlich ganz standesgemäß über Instagram. Doch wer ist die junge Frau an der Seite vom Beckham-Spross?

Die hübsche Blondine, deren voller Name eigentlich Nicola Anne Peltz lautet, wird in ihrer Vita als Schauspielerin bezeichnet. Tatsächlich kann sie sich einigen kleineren Rollen rühmen, unter anderem in Filmen wie „Transformers: Ära des Untergangs“, „Die Legende von Aang“ oder in der Serie „Bates Motel“. Diese Karriere-Einstieg dürfte ihr allerdings leicht gefallen sein bei dem familiären Hintergrund.

Quelle: instagram.com

Nominierungen für die Goldene Himbeere

Die junge Frau mit dem immerwährenden Schlafzimmerblick ist Töchterchen des Models Claudia Heffner (die ursprünglich Deutsche ist) und des steinreichen Geschäftsmannes Nelson Peltz. Er gründete unter anderem die Eistee-und Saft-Firma „Snapple“. Inzwischen ist er mittlerweile bereits stolze 78 Jahre alt und milliardenschwer – und stellt die Beckhams damit total in den Schatten.

Vielleicht lässt das darüber hinwegsehen, dass seine Tochter nicht die begnadetste Schauspielerin ist. Für ihre Rollen als Katara in „Die Legende von Aaang“ und als Mark Wahlbergs „Tochter“ Tessa im vierten „Transformers“-Teil wurde sie gleich zweimal für die Goldene Himbeere als schlechteste Nebendarstellerin nominiert.

Model ist sie auch noch

Im Mode-Business läuft es für die 25-Jährige anscheinend besser. Sie steht unter Vertrag bei der berühmten Model-Agentur „IMG“ und Nicolas Instagram-Fotos lassen vermuten, dass ihr eigentliches Talent auch eher darin besteht, vor der Kamera zu posieren.r

Ihren Liebsten Brooklyn Beckham lernte die Milliardärs-Tochter 2017 auf dem Coachella-Festial kennen und offenbar auch sofort lieben. Trotzdem hat es noch mal eine ganze Weile gedauert, bis die beiden sich zu einer festen Beziehung entschlossen. Seit November letzten Jahres waren die Turteltauben dann immer wieder zusammen zu sehen, offiziell sind sie angeblich aber erst seit Januar 2020 zusammen.

Victoria und David Beckham heißen die Verlobung ihres Sohnes mit Nicola Peltz zu hundert Prozent gut. Kein Wunder, schließlich heiratet er jemanden, der aus einer noch reicheren und angeseheneren Familie stammt, als die Beckhams selbst es jemals sein können. Eben eine echte Upper Class-Romanze…