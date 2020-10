31.10.2020 20:06 Uhr

Shirin David: So sexy ist ihre Schwester Pati

Bei Shirin David könnte es wohl nicht besser laufen. Alles, was sie anfasst, verwandelt sich zu Gold. Die gebürtige Hamburgerin ist einer der bekanntesten deutschen Musikerinnen und ein Vorbild für viele junge Mädchen. Eine Person ist seit Tag eins immer an ihrer Seite: Ihre jüngere Schwester Pati Valpati!

Wenn man so berühmt ist wie Rap-Queen Shirin David (25), ist es schwer zu wissen, wer es ernst mit einem meint und wer nur ein Stück vom Erfolg abhaben möchte. Freunde kommen und gehen, aber eine Person bleibt konstant an Shirins Seite, komme was wolle. Ihre Schwester Pati die bürgerlich Patricia Davidavicius (24) heißt.

Die beiden Schwestern sind unzertrennlich. Pati ist nicht nur genauso hübsch wie ihre erfolgreiche Schwester, sondern auch genauso talentiert. Die lustige Influencerin startet nämlich gerade richtig durch!

Wer ist Pati Valpati?

Pati ist die einzige leibliche Schwester von Sängerin Shirin David. Beide wurden alleine von ihrer Mutter großgezogen. Während Shirin damals eine Karriere als YouTube-Star anstrebte, zog die 1,70m große Pati das Studenten-Leben vor. Ihr Abitur bestand die hübsche Brünette mit einem Schnitt von 2,2. Eigentlich wollte sie danach Kommunikationswissenschaften und Anglistik studieren. Da das aber dann doch einfach nicht ihr Ding war, brach sie ihr Studium kurzerhand ab und entschied sich, nach London auszuwandern, um dort „Journalism and Media“ an der University of London zu studieren. 2019 machte sie ihren Bachelor und ist seitdem dabei, ihren Master zu absolvieren. Somit haben beide Schwestern zwar beruflich und räumlich eine völlig andere Richtung eingeschlagen, trotzdem versuchen die beiden, sich so oft es geht zu besuchen.

Pati ist nicht wie die anderen Influencerinnen

Neben der Uni-Karriere arbeitet Patti auch noch als Influencerin. Und: Bei Pati muss nicht immer alles perfekt sein. Sie kann auch anders und genau deshalb lieben ihre Fans sie! Die 24-Jährige kann über sich selbst lachen und nimmt kein Blatt vor den Mund. Besonderes ihre Bild-Unterschriften sind total beliebt bei den Usern. So schreibt sie gerne mal unter eins ihrer sexy Bikini-Fotos: „Als meine größte Sorge noch war, ob der süße Empanadilla-Verkäufer Raúl aus dem Beachclub später auch in die Shisha Bar kommt und ob ich dann die Shorts aus denen meine Pobacken raushängen oder lieber nur nen Bikini anziehen soll.“

Nach Brust-OP nennt sie sich „Pati ValTitty“

Sie selbst nennt sich auch all zu gerne „Pati ValTitty“. In ihrer Instagram-Story zeigt uns die hübsche Brünette ihre neuste Errungenschaft: Einen Fake-Fur Mantel. Pati fragt ihre Community sofort, wem steht er besser: ihr oder Sully aus dem Film „Monster AG“. Außerdem liebt es sie es, Storys mit ihren zwei süßen Katzen zu machen. Aber das sind dann keine normalen Videos, sondern wirklich was zum Lachen. Diesen Humor feiern ihre fast 500.000 Fans, denn sowas gibt es auf Instagram leider zu selten. Pati ist nicht nur super hübsch, sondern auch total offen und lustig!

Pati ist auch YouTuberin

Und in einem Punkt tritt die 24-jJhrige dann doch in die Fußstampfen ihrer Schwester Shirin. Seit zwei Jahren hat auch Pati nämlich ihren eigenen YouTube-Account und dort knapp 180.000 Follower. Ihr letztes Video ist schon ein Jahr alt, aber wie bei ihrer Schwester gönnt sie sich wahrscheinlich einfach mal eine Pause von der Video-Plattform. Ihre Fans versorgt die Master-Studentin natürlich mit selbstironischen Videos wie: „Ich Google meine Namen: Beauty OPs und mein echtes Alter“. Ja richtig gehört! Pati hat auch schon eine Schönheits-Operation hinter sich. Wie Shirin ließ sie sich ihre Brüste vergrößern. Dazu steht Pati und nennt sich seitdem selbst liebevoll „Pati ValTitty“.

Pati ist immer an Shirins Seite

Die beiden Davidavicius-Schwestern sind ein Herz und eine Seele. So oft es geht, verbringen sie ihre Zeit zusammen. Ob sie gemeinsam Urlaub in ihrer Heimstadt Litauen machen oder zusammen auf Ibiza abhängen: Hauptsache sie sind zusammen. Beide lieben es, sich besonders sexy zu präsentieren und machen das auch gerne mal gemeinsam auf ihren Instagram-Bildern. Die 24-Jährige hat auch schon in einiges Musikvideos der Rap-Queen mitgewirkt. Zwar war sie darin nicht ganz so luftig und extravagant gekleidet wie Schwester Shirin, aber dafür versorgt Pati ihre Fans auf Instagram mit ebenso hotten Schnappschüssen von ihren perfekten Kurven, wie die 25-jährige Shirin. Beide Frauen supporten sich so wie oft möglich gegenseitig auf ihren Social-Media-Accounts. Ein wirklich cooles Schwestern-Duo!

Unser Fazit zur kleinen Schwester von Shirin

Patis Namen sollte man sich unbedingt merken, denn die kleine Schwester von Shirin ist nicht nur „die kleine Schwester von“, sondern selbst schon ein richtiger Social-Media Star. Die beiden Frauen wirken von außen total unterschiedlich: Pati hat Tattoos und raucht und ist eigentlich täglich auf Instagram aktiv, mit Singen hat sie nichts am Hut. Shirin dagegen hält sich eher zurück und gibt nur selten Einblicke in ihr Leben als Rap-Queen. Doch genau das ist es, was die beiden so besonders macht. Jede kann ihr eigenes Ding machen und trotzdem halten sie immer zusammen und unterstützen sich gegenseitig. Wenn man die 24-Jährige auf Instagram schon etwas länger verfolgt, weiß man, das noch einiges auf uns zukommen wird. Immer mehr prominente Leute wollen mit der hübschen Brünetten zusammenarbeiten und wie es scheint, lebt Pati derzeit in Berlin. Wir können also gespannt sein!

