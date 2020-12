12.12.2020 21:49 Uhr

Wer ist eigentlich TikTok-Star Charli D’Amelio?

Charli D'Amelio ist mit gerade einmal 16 Jahren die erfolgreichste TikTokerin der Welt. Ganze 102,5 Millionen Menschen folgen ihr auf der App.

Charli D’Amelio (16) schaffte im letzten Jahr wohl das, wovon viele Teenager träumen – sie wurde, quasi über Nacht, zum riesigen Weltstar. Auf der Social-Media-Plattform TikTok schaffte sie ihren Durchbruch. Mit über 100 Millionen Followern auf der App ist sie sogar DER erfolgreichste TikTok-Star der Welt.

Wer ist Charli D’Amelio?

Charli Grace D’Amelio wuchs als Tochter eines Politikers und einer Fotografin in Norwalk, Connecticut in den USA auf. Ende 2019 begann die damals 15-Jährige Tanzvideos auf der damals noch eher unbekannten App TikTok hochzuladen. Innerhalb von nur einem Jahr schaffte sie es, sich mit diesen Videos eine riesen Community aufzubauen. Mit über 102 Millionen Followern alleine auf TikTok ist sie die erfolgreichste TikTokerin der Welt.

Charli ist ausgebildete Wettkampftänzerin

Es ist allerdings kein Wunder, dass Charli die Menschen mit ihren Tanzvideos begeistert, denn vor ihrer Social-Media-Karriere war sie bereits über zehn Jahre lang ausgebildete Wettkampftänzerin. Die 16-Jährige begann im Alter von drei Jahren in einer Tanzschule zu lernen und bestritt mit gerade einmal fünf Jahren ihren ersten Wettkampf. Scheint als hätte der TikTok-Star es geschafft, sein Hobby zum Beruf zu machen.

Ihr eigenes Buch ist auf dem Markt

Seit ihrem Durchbruch besteht ihre Karriere allerdings aus noch mehr als nur den Tanzvideos. Charli ist mit ihren gerade einmal 16 Jahren nämlich schon eine richtige Businessfrau. Neben zahlreichen Kooperationen mit Marken wie „Hollister“, „Morphe“ und „Dunkin Donuts“, hat die TikTokerin vor kurzem sogar ihr eigenes Buch „Essentially Charli“ auf den Markt gebracht. Darin zeigt sich Charli von einer sehr privaten Seite und verrät ihren Fans, wie sie ihre neue Karriere meistert.

Für den Erfolg zog ihre Familie nach L.A.

Um diese ganzen Möglichkeiten besser wahrnehmen zu können, zog Charli mit ihrer Familie erst vor wenigen Wochen nach Los Angeles. Vor dem Umzug pendelte die ganze Familie immer wieder zwischen Norwalk und L.A.. Die „Stadt der Engel“ im schönen Kalifornien gilt als Mekka für Schauspieler, Sänger und Influencer und auch viele TikToker sind dort inzwischen Zuhause, wie zum Beispiel Addison Rae Easterling, Bryce Hall und Noah Beck.

Ihre Schwester ist Newcomer-Sängerin

Die D’Amelio Familie will mit dem Umzug allerdings nicht nur Charli mehr ermöglichen, sondern auch ihrer Schwester Dixie, die selber sehr berühmt auf TikTok ist. Dixie begeistert ihre Fans weniger mit Tanzvideos, dafür aber mit ihrem Gesangstalent. Inzwischen brachte die 19-Jährige sogar drei eigene Songs heraus mit Mega-Stars wie Wiz Khalifa und Ex-One Direction-Mitglied Liam Payne.

Charli nutzt Berühmtheit für den guten Zweck

Beide Schwestern setzen sich immer wieder für den guten Zweck ein. So haben sie sich zum Beispiel gemeinsam mit „UNICEF“ gegen Cyber-Mobbing und Bodyshaming ausgesprochen. Im April spendete sie aufgrund der COVID-19-Pandemie 50 Tausend Dollar an ein Krankenhaus in ihrer Heimatstadt und auch die Black Lives Matter-Bewegung unterstütze sie auf allen ihren Social-Media-Kanälen bis heute.

(AK)