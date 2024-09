Zweite Folge der achten Staffel „Wer stiehlt mir die Show?“: Keine Chance gegen Joko Winterscheidt

Nina Chuba und Kurt Krömer (r.) haben in der Show von Joko Winterscheidt auch in der zweiten Folge keine Chance. (ae/spot)

SpotOn News | 16.09.2024, 06:29 Uhr

TV-Held Joko Winterscheidt erweist sich in der achten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" wieder als hartes Brett. Die drei Promi-Kandidaten Kurt Krömer, Nina Chuba und Tommi Schmitt haben es jedenfalls schwer gegen ihn. Nach langer Zeit wurde ihm aber eine Wildcard-Kandidatin fast gefährlich.

Joko Winterscheidt (45) konnte auch in der zweiten Folge der achten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" (sonntags, 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn) niemand das Wasser reichen. Lediglich die diesmalige Wildcard-Gewinnerin Verena machte ihm das Leben schwer und hätte ihm fast die Sendung streitig gemacht.

Schwieriger Start

Die Promi-Teilnehmer der Staffel – Komiker Kurt Krömer (49), Musikerin Nina Chuba (25) und Podcaster Tommi Schmitt (35) – ließ die clevere Zahnärztin hinter sich. Im Auftaktspiel "Die leichten Fünf" glänzten allerdings alle Winterscheidt-Kontrahenten wie schon in der ersten Folge mit wenig Allgemeinbildung. So erkannte zum Beispiel niemand das "Rechts vor links"-Verkehrszeichen. "Ich weiß gar nicht, wie ich meinen Führerschein geschafft habe", fasste Chuba die Schmach zusammen.

Die Sängerin flog dann auch als Erste aus der Show und musste den gefürchteten Walk of Shame antreten. Danach folgen Spiele wie "Die Mauer muss hin" und "Viel oder no viel (angelehnt an die frühere Sat.1 Show "Deal or no Deal"). Schließlich konnte sich Verena im Prompterspiel durchsetzen. Sie ist die erste Wildcard-Kandidatin seit drei Staffeln, der ein Einzug ins Finale gegen Joko Winterscheidt gelang. Dort wurde der Zahnärztin allerdings ihre Nervosität zum Verhängnis – und der versierte TV-Star hatte mal wieder die Nase vorne.

Haben die Kandidaten in der dritten Folge mehr Glück? Der Gewinner oder die Gewinnerin darf die Sendung in der nächsten Folge nach eigenen Vorstellungen präsentieren. Joko Winterscheidt wechselt dann auf die andere Seite und versucht, seine Show zurückzugewinnen.