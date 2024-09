Drei Promis ohne Chance „Wer stiehlt mir die Show?“: So lief der Auftakt zur achten Staffel

SpotOn News | 09.09.2024, 09:13 Uhr

"Wer stiehlt mir die Show?" ist in die inzwischen achte Runde gegangen. Kurt Krömer, Nina Chuba und Tommi Schmitt versuchen in der Staffel, Joko Winterscheidt die Sendung streitig zu machen.

Komiker Kurt Krömer (49), Musikerin Nina Chuba (25) und Podcaster Tommi Schmitt (35) müssen noch eine kräftige Schippe drauflegen, um Joko Winterscheidt (45) gefährlich zu werden: In der ersten Folge zur achten Staffel (sonntags, 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn) von "Wer stiehlt mir die Show?" konnten weder die drei Promis noch Wildcard-Kandidatin Chanielle dem Moderator die Primetime-Sendung abluchsen.

Kurt Krömer fliegt als Erster raus

Zu Beginn der Folge, die am 8. September ausgestrahlt wurde, glänzten die neuen Joko-Gegner nicht gerade mit üppigem Wissen. Beim Auftaktspiel "Die leichten Fünf" konnten sie kaum Punkte machen. Kurt Krömer schied bereits nach der ersten Gewinnstufe mit nur einem einzigen Punkt aus. Kandidatin Chanielle folgte kurz darauf mit vier Punkten, auch Musikerin Nina Chuba musste schließlich die Show verlassen und über den "Walk of Shame" spazieren. So stand schließlich Tommi Schmitt mit drei von drei Gewinnmünzen im Finale gegen Joko Winterscheidt – musste sich aber gegen den erfahrenen TV-Star geschlagen geben.

Durchschnittlich verfolgten laut der AGF Videoforschung 970.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren die Sendung – sie lag damit am Sonntagabend beim jüngeren Publikum vorne. Der Marktanteil lag bei 21 Prozent. Die Zuschauer durften sich in der ersten Folge auch über ein Wiedersehen mit Komikerin Anke Engelke (58) freuen, die in der dritten Staffel als Promi-Kandidatin dabei war. Sie kehrte für das Spiel "Wir sind ein Telepa-Team" zusammen mit Rapper Ski Aggu (26), Moderatorin Palina Rojinski (39) und Moderator Kai Pflaume (57) für einen Gastauftritt zur Show zurück.

Kann Joko in der nächsten Folge geschlagen werden?

Joko Winterscheidt wird also auch die zweite Folge der neuen Staffel präsentierten. Wird es am kommenden Sonntag (15. September) einem der drei Promis oder sogar dem Wildcard-Kandidaten gelingen, ihm die Show zu stehlen? Denn der Gewinner oder die Gewinnerin darf die Sendung in der nächsten Folge nach eigenen Vorstellungen präsentieren. Winterscheidt wechselt dann auf die andere Seite und versucht, seine Sendung zurückzugewinnen. Im Finale der bisherigen Staffeln durfte der jeweilige Sieger oder die Siegerin sich über ein eigenes Cover auf einem Rätselheft freuen oder sich mit einem Stirnabdruck auf dem "Walk of Brain" verewigen.