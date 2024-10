Am 31. Oktober „Wer weiß denn sowas?“: Die Addams Family rät im Halloween-Special mit

Kai Pflaume (m.), Bernhard Hoëcker (2.v.l.) und Elton (r.) begrüßen an Halloween Harry Wijnvoord (l.) und Marijke Amado (2.v.r.). (wue/spot)

SpotOn News | 08.10.2024, 17:16 Uhr

Auch im deutschen Fernsehen wird Halloween gefeiert. Im Ersten sind die Rategäste, die Teamkapitäne und der Moderator bei "Wer weiß denn sowas?" am 31. Oktober als Mitglieder der Addams Family verkleidet.

Mit der ersten Staffel der Serie "Wednesday", die auf dem Charakter Wednesday Addams basiert, ist dem Streamingdienst Netflix 2022 ein riesiger Erfolg gelungen. Die Tochter der kultigen Gruselfamilie wird nun bald in einer anderen Art von Spin-off im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Das Erste zeigt am 31. Oktober ein Halloween-Special von "Wer weiß denn sowas?", in dem Moderator und Ratende als Mitglieder der Addams Family kostümiert sind.

Kai Pflaume (57) wird wie gewohnt durch die Sendung führen, dabei aber als Familienvater Gomez Addams verkleidet sein. Ratekapitän Bernhard Hoëcker (54) tritt als dessen Frau Morticia auf und sein Counterpart Elton (53) als Lurch, der Butler der Addams Family. Als Rategäste sind in dem Spezial der niederländische Moderator Harry Wijnvoord (75) als Onkel Fester zu sehen und dessen Kollegin Marijke Amado (70) als die bereits erwähnte Wednesday. Eine Pressemitteilung des Ersten lässt vermuten, dass auch das beliebte Eiskalte Händchen in der Sendung, die am 31. Oktober ab 18:00 Uhr ausgestrahlt wird, eine Rolle spielen könnte.

Susanne Daubner und Moritz Bleibtreu in weiteren Ausgaben zu Gast

In der Halloween-Woche werden laut des Ersten zudem jeweils ein Nachrichten-, Kabarett-, Schauspieler- und Sport-Duell gezeigt. Für den 28. Oktober sind Susanne Daubner (63) und Ulrich Wickert (81) als Gäste geplant, am 29. Oktober raten Django Asül (52) und Hannes Ringlstetter (54) mit und am 30. Oktober sind Jan Josef Liefers (60) sowie Moritz Bleibtreu (53) dabei. Lea Wagner (30) und Jana Wosnitza (31) treten schließlich am 1. November zum Quiz an.