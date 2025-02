Models, "Tatort"-Stars und Sportexperten „Wer weiß denn sowas XXL“: Diese Promis messen sich im Wissensquiz

"Wer weiß denn sowas XXL" unter anderem mit Adele Neuhauser, Kai Pflaume, Harald Krassnitzer und Lena Gercke. (ili/spot)

SpotOn News | 08.02.2025, 11:00 Uhr

"Tatort"-Stars, Topmodels und Fußballexperten treten am Samstag in der XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" gegeneinander an. Kai Pflaume moderiert das extralange Wissensquiz im Ersten.

Moderator Kai Pflaume (57) lädt wieder zur extralangen Primetime-Ausgabe "Wer weiß denn sowas XXL" (8. Februar, 20:15 Uhr , das Erste) ein. Spannende Wissensduelle liefern sich am heutigen Samstag Harald Krassnitzer (64) und Adele Neuhauser (66), Lena Gercke (36) und Nadja Auermann (53) sowie Christoph Kramer (33) und Jochen Breyer (42).

Prominente Wissensduelle

Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, die als Major Bibi Fellner und Oberstleutnant Moritz Eisner eigentlich ein perfekt eingespieltes "Tatort"-Team bilden, müssen diesmal gegeneinander antreten.

Auch im Sport-Duell trifft es zwei alte Bekannte: Fußball-Weltmeister 2014 Christoph Kramer, der sich seit 2018 als TV-Experte einen Namen gemacht hat, fordert seinen geschätzten Gesprächspartner, Sportmoderator Jochen Breyer heraus.

Komplettiert wird die prominente Runde durch zwei erfolgreiche Models: Lena Gercke, die erste Gewinnerin von Heidi Klums (51) Castingshow "Germany's Next Topmodel" (2006), tritt gegen Nadja Auermann an, die in den 1990er Jahren mit ihren rekordverdächtigen 1,12 Meter langen Beinen zu den gefragtesten Models der Welt gehörte.

Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton

Unterstützt werden die Prominenten von den Teamchefs Bernhard Hoëcker (54) und Elton (53). Neben kniffligen Quizfragen erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer auch wieder aufwendige Live-Experimente im Studio – es wird nass und geht aufs Eis, so viel sei schon mal verraten.

Zudem gibt wieder drei tierische Stargäste. Dieses Mal ist Tiertrainer Max Hertl mit einem Mönchsgeier dabei, Tiertrainerin Verena Kaspari mit einem Frettchen und Tiertrainer Louis Küppers präsentiert Capybaras, eine Nagetiergattung aus der Familie der Meerschweinchen.

Studiogewinne und 50.000 Euro für den guten Zweck

Die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten spielen in drei Runden um Geldgewinne für das Studiopublikum. Der erspielte Gewinn wird am Ende jeder Runde aufgeteilt.

Außerdem haben die beiden Prominenten, die sich in ihrer Vorrunde und auf dem "heißen Stuhl" durchsetzen, im Finale die Chance auf 50.000 Euro für einen guten Zweck.

Wer von zu Hause aus mitraten möchte, kann sich die kostenlose ARD-Quiz-App herunterladen.