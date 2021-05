„Wer wird Millionär?“: Diese Promis sind beim „Zocker-Special“ dabei

Moderator Günther Jauch stellt den Promis die Fragen bei "Wer wird Millionär? - Das Prominenten-Zocker-Special". (tae/spot)

18.05.2021 11:21 Uhr

Am Pfingstmontag gibt es bei "Wer wird Millionär?" eine Premiere: Erstmals treten Promis beim "Zocker-Special" an. Diese Stars sind dabei.

„Wer wird Millionär?“ feiert am Pfingstmontag (24. Mai) eine besondere Premiere: Erstmals stellen sich Prominente beim „Zocker-Special“ der beliebten Quizshow den Fragen von Moderator Günther Jauch (64). Mit dabei sind Barbara Schöneberger (47), Anke Engelke (55), Thomas Gottschalk (71) und Oliver Pocher (43).

Um die Chance auf zwei Millionen Euro für den guten Zweck zu bekommen, müssen die Promis neun der 15 Fragen ohne die Verwendung eines Jokers beantworten. Die größte Erfahrung hat Anke Engelke, sie trat bereits sechsmal beim „Prominenten-Special“ von Günther Jauch an. Den Höchstgewinn konnte sie jedoch nie abräumen. Schöneberger, Gottschalk und Pocher hingegen nahmen die Million bereits mit nach Hause. Wer dieses Mal am besten zockt, entscheidet sich am 24. Mai um 20:15 Uhr bei RTL und TVNow.