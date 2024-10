Die Highlights der Sendung „Wer wird Millionär?“-Jubiläumsshow: So wurde Günther Jauch überrascht

"Wer wird Millionär?": Tim Mälzer, Elyas M'Barek, Motsi Mabuse und Günther Jauch (v.l.) im Jubiläums-Special.

18.10.2024

"Wer wird Millionär?" feierte am Donnerstagabend 25. Jubiläum. Im Special wurde Günther Jauch mit Promigästen, einem Weltrekord, Tränen und Musikacts überrascht.

Am Donnerstagabend (17. Oktober) zeigte RTL zur Primetime "25 Jahre – Das große Jubiläums-Special" mit Günther Jauch (68). "Ausgerechnet heute habe ich null Ahnung, was passiert", gab der Moderator gleich zu Beginn zu verstehen, dass er mit der Sendung (auch bei RTL+) und ihren Inhalten überrascht wird.

Vom Auftakt mit Feuerwerk, einem eigenen Orchester, Schampus zum Anstoßen und dem mit festlichen Kronleuchtern und Gold und Silber glänzendem Boden geschmückten Studio zeigte sich Jauch sogleich begeistert. "Da ist 'Let's Dance' ein Dreck dagegen", stellte er lachend fest. Er fühle sich völlig nackt ohne Moderationskarten. "Alle haben dichtgehalten, ich habe nichts mitbekommen und fürchte mich dementsprechend."

Besuch bei "Let's Dance"?

TV-Koch Tim Mälzer (53) tauchte als erster Überraschungsgast auf. Im Smoking und einer Jauch-Handpuppe im Gepäck trug er dem Moderator ein eigenes Lobesgedicht vor und betonte: "Wir wünschen Sie uns alle als Bundespräsidenten." In einem Einspieler blickten sie gemeinsam auf Jauchs "WWM"-Alltag, zu dem unter anderem ein Produktionshund gehört, vor dem Jauch laut eigener Aussage Angst hat. Zudem gibt es jeden zweiten Tag in der Kantine ausschließlich vegetarische Gerichte – "den 'Veggie Day' hasse ich", erklärte Jauch dazu.

Bei den nächsten Gästen, Motsi Mabuse (43) und Elyas M'Barek (42), sorgte vor allem die "Let's Dance"-Jurorin für "Angst" bei dem Moderator, der befürchtet, einen Gegenbesuch bei der Tanzshow starten zu müssen. "Meine Kinder sagen immer: 'Das wäre die einzige Sendung, die wir von Anfang bis Ende mit dir gucken würden.'" Der Moderator ohne Tanztalent konzentriert sich lieber auf "WWM" und seinen ersten regulären Kandidaten in der Jubiläumssendung, "Wer wird Millionär?"-Superfan Jörn Helwig, dem die Auswahlfrage zum Jubiläum erspart blieb und der gleich auf dem Stuhl Platz nahm.

Ein Rekord aufgestellt

Für den Kandidaten gab es bei der 16.000-Euro-Frage prominente Unterstützung durch Mälzer, der das Palettenmesser zur richtigen Beschreibung "zum Kuchen dekorieren" zuordnete. Der Jubiläumskandidat beließ es bei 32.000 Euro und stieg aus. Bei Kandidatin Julia Schön gab es eine Antwort musikalisch von Star-Geiger David Garrett (44) präsentiert. Er gab "Blinding Lights" von The Weeknd (43) als Nummer eins der "Greatest of All Time"-Billboard-Charts zum Besten. Elyas M'Barek eilte gemeinsam mit einem Publikumsjoker bei der 32.000-Euro-Frage zu Hilfe, am Ende reichte es für die Kandidatin zu 64.000 Euro, die sich mit der Teilnahme einen Kindheitstraum erfüllt hat und dementsprechend zu Tränen gerührt war.

Ein Jubiläums-Buzzer, den Jauch regelmäßig an dem Abend betätigte, brachte die nächste Aktion ins Programm. Die Macher der Sendung überraschten Jauch mit einem großen Meilenstein. Der Moderator habe in den Sendungen über 42.000 Fragen gestellt, 35.546 Mal einen Schluck Wasser genommen, die Kandidaten hätten 171.935.563 Euro gewonnen und "WWM" gebe es in 131 Ländern. In den anderen Ablegern der Quizshow gibt es aber keinen Günther Jauch, der zum Jubiläum zum offiziellen Weltrekordhalter gekürt wurde. Mit 25 Jahren und 54 Staffeln hält er den Rekord für die weltweit meisten Staffeln von "Wer wird Millionär?", die von einem einzigen Moderator präsentiert wurden, was ab jetzt im Guinness Buch der Rekorde festgehalten ist.

Heidi Klum und Thomas Gottschalk gratulieren

Die Promidichte der Sendung wurde mehrmals erweitert. Einen Cameo-Auftritt gab es von Sonja Zietlow (56), die Wassergläser reichte und ein Jauch-Denkmal als Büste in Bronze mitbrachte. "Wenn meine Frau das sieht", gab sich Jauch zurückhaltend begeistert von seinem "Ebenbild". Steffen Hallaschka (52) brachte seinem "stern TV"-Vorgänger eine Moderationskarte oder Dragqueen Olivia Jones (54) überreichte einen kleinen Jubiläumskuchen.

Nicht nur im Studio, auch per Video gratulierten Promis wie Sandra Maischberger (58), "WWM"-Millionärin Barbara Schöneberger (50), Kai Pflaume (57), Giovanni Zarrella (46), Hans Sigl (55), Thomas Gottschalk (74), Christian Lindner (45) und sogar Heidi Klum (51), die 2001 in der Promi-Ausgabe mitquizte. Am meisten sei er bei Christian Lindner zusammengezuckt, "aber an keinen Menschen habe ich mehr Geld bezahlt in meinem Leben als an ihn als Finanzminister, da konnte er schon mal kurz antreten", witzelte Jauch. Fußballexperte Marcel Reif (74) brachte Jauch dann noch zum Jobtausch. Der Moderator musste, wie schon bei Hape Kerkeling (59) alias Horst Schlämmer, auf den Ratestuhl und Reif übernahm das Stellen der auf Jauch ausgerichteten Fragen wie "Was denkt Deutschland: Welches Auto passt am besten zu Günther Jauch? Sportwagen, Oldtimer, Kompaktklasse und Papamobil" (Kompaktklasse).

Es folgte eine Quiz-Staffel, die für den guten Zweck spielte. Nach Motsi Mabuse traute sich Elyas M'Barek ab der 2.000-Euro-Frage auf den Stuhl, der bald danach frühzeitig die Sendung verlassen musste, um sein Flugzeug zu erreichen. Tim Mälzer übernahm ab der 64.000-Euro-Frage, die er erfolgreich beantwortete. Bei der 125.000-Euro-Frage einigte er sich mit Jauch auf einen Deal: Sollte die Frage falsch beantwortet werden, würden Mälzer und Jauch gemeinsam die dann verlorene Gewinnsumme von 64.000 Euro aus der eigenen Kasse bezahlen. Die Frage: "Welche einzigen beiden Gastgeberländer einer Männer-Fußball-WM sind bereits in der Vorrunde ausgeschieden?" Die richtige Antwort lautete "Südafrika und Katar", auf die vor allem Mabuse setzte und dementsprechend nach der richtigen Antwort jubelte. Die 500.000 Euro hätte es für die Frage "Was verbindet der Mediziner mit einem drohenden Herzinfarkt?" gegeben, das "Buddenbrook-Syndrom" war den Promis aber dann nicht geläufig.

Mit den erspielten 125.000 Euro und der Jubiläumssendung zeigte sich Jauch mehr als zufrieden: "Hätte ich fast nochmal Lust, 25 Jahre weiterzumachen."