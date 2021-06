“Wer wird Millionär?“: Männer erspielen mehr Geld als Frauen!

“Wer wird Millionär?”: Darum erspielen Männer mehr Geld als Frauen!

02.06.2021 22:00 Uhr

Am 3. Juni 2021 feiert "Wer wird Millionär?" Jubiläum. In 1.500 Folgen haben sich rund 3.000 Kandidaten der Herausforderung gestellt. Anlässlich des Jubiläums wurden die letzten zweieinhalb Jahre des TV-Klassikers analysiert. Nun ist klar welche Kategorien den Kandidaten die größten Schwierigkeiten bereiteten, in welches Bundesland die höchsten Gewinne flossen und wer mehr riskiert – Frauen oder Männer?

Männliche Kandidaten gehen eher Risiken ein als weibliche, wenn sie Deutschlands beliebtestem Quizmaster Günther Jauch gegenüber sitzen. Das wirkt sich zum einen positiv auf ihre Gewinnsumme aus: In den vergangenen zweieinhalb Jahren gewannen jedenfalls Männer (69.871 Euro) im Schnitt 25.902 Euro mehr als Frauen (43.969 Euro). Das ermittelte jetzt die Seite onlinecasinos.de.

Männer sind erfolgreicher

Mit dem Risiko geht zum anderen allerdings auch ein mehr als dreimal so tiefer Fall einher, wenn Kandidaten mit ihren Antworten daneben liegen: Während sich Frauen durchschnittlich 9.227 Euro durch die Lappen gehen ließen, verloren Männer bei falschen Antworten mehr als dreimal so viel – nämlich 34.941 Euro.

Insgesamt war die Erfolgsquote bei Männern in den letzten beiden Jahren etwas höher als bei Frauen. 84 Prozent der männlichen Kandidaten beendeten das Spiel in brenzligen Situationen und nahmen ihren gesamten Gewinn mit nach Hause, während 72 Prozent der Frauen sich zum Aufhören entschieden.

Dieses Bundesland ist am erfolgreichsten

Knapp ein Drittel der in den letzten zweieinhalb Jahren herausgegebenen Preisgelder (3.341.000 Euro) transferierte RTL ins “Heimatbundesland” Nordrhein-Westfalen. Hamburger und Hamburgerinnen nahmen 1.602.000 Euro mit in die Hansestadt und belegen damit den zweiten Platz. Mit 1.017.500 Euro erspielten Teilnehmende aus Baden-Württemberg den dritten Rang. Die geringsten Gewinne erspielten Teilnehmer aus Sachsen (158.500 Euro), Bremen (128.000 Euro) und Thüringen (32.000 Euro).

Ältere Teilnehmer gewinnen eher!

Von allen Teilnehmenden durften sich 31-40-Jährige über die meisten Gewinne (4.235.500 Euro) freuen. Zu hohes Pokern führte dazu, dass 20 Prozent (327.500 Euro) der möglichen Gewinne von Kandidat:innen in den Zwanzigern auf dem Konto von RTL blieb – trotzdem nahmen Kandidaten zwischen 20 und 30 am zweitmeisten Geld (1.617.500 Euro) mit nach Hause. Kandidaten in den Dreißigern ließen lediglich 3 Prozent ihrer Gewinne “liegen”, bei den Quizteilnehmer jenseits der 40 waren es durchschnittlich zehn Prozent.

Die schwierigste Kategorie

Die Kategorie, die den Kandidaten die höchsten Geldverluste bescherte, war die Rubrik “Sport”. Insgesamt 314.000 Euro ging Teilnehmenden aufgrund falscher Antworten somit durch die Lappen. Da Student Janos Pigerl im Februar 2021 die Frage, in welcher Sportart deutsche Athleten bisher am häufigsten olympisches Gold für ihr Land gewinnen konnten, falsch beantwortete, entgingen ihm 249.000 Euro. Die richtige Antwort ‚Leichtathletik‘ hätte ihm 750.000 Euro gebracht.

Zukünftige Kandidaten sollten sich also merken: Besonders bei der 64.000- und der 125.000-Euro-Frage ist Vorsicht geboten, denn knapp die Hälfte ihrer Vorgänger seit 2019 scheiterten an diesen Fragen! Lediglich einem Kandidaten dagegen missglückte in den vergangenen zweieinhalb Jahren die Beantwortung der 500-Euro-Frage.

„Wer wird Millionär?“ am Donnerstag, 3. Juni 2021 um 20:15 Uhr.