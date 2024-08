Sechste Ausgabe der Event-Woche „Wer wird Millionär?“: Nächste 3-Millionen-Euro-Woche im September

Ab 2. September gibt es eine neue Ausgabe der "3-Millionen-Euro-Woche". (ncz/spot)

SpotOn News | 06.08.2024, 18:08 Uhr

Die beliebte RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?" geht am 2. September 2024 erneut in eine Spezialwoche. Günther Jauch lockt wieder mit einem Gewinn von drei Millionen Euro.

Nicht mehr lange, dann endet die rund dreimonatige Sommerpause von "Wer wird Millionär?" – und das mit einer neuen Ausgabe der beliebten "3-Millionen-Euro-Woche". Wie der Sender RTL nun angekündigt hat, kehrt Günther Jauch (68) am Montag, den 2. September, mit der bereits sechsten Ausgabe der Event-Woche zurück ins TV.

Das bedeutet: Vom 2. bis 5. September ist "Wer wird Millionär?" (auch vie RTL+) jeden Abend von 20:15 bis 00:00 Uhr zu sehen, jeweils durch ein 20-minütiges "RTL Direkt" um 22:15 Uhr unterbrochen. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben in diesen Spezialfolgen die Chance, gleich drei Millionen Euro statt der sonst üblichen Million zu gewinnen.

So läuft die "3-Millionen-Euro-Woche" ab

Bisher konnte noch keine Kandidatin oder Kandidat die drei Millionen Euro mit nach Hause nehmen. Das Konzept: Die ersten drei Folgen der "3-Millionen-Euro-Woche" folgen dem regulären Spielverlauf von "Wer wird Millionär?". Die Kandidatinnen und Kandidaten haben darin die Chance, sich für das große Finale am Donnerstag zu qualifizieren. Dafür müssen sie in den ersten drei Folgen mindestens 16.000 Euro erspielen.

Jenen Kandidaten unterbreitet Günther Jauch im Finale dann ein Angebot: Verzichten sie auf einen Großteil ihres Gewinns aus der Vorrunde, können sie noch einmal spielen – die Gewinnsummen werden dabei verdreifacht. Die Kandidatinnen und Kandidaten können sich aber auch dagegen entscheiden und ihren vollen Gewinn behalten.

Finalrunde mit zusätzlichen Jokern

In der Finalrunde bekommt jeder Kandidat vier Joker. Zudem erreichen alle bei der 1.000-Euro-Frage eine Sicherheitsstufe. Im Ablauf der Finalrunde durchlaufen die Kandidaten zwei Angebotsrunden. In der ersten Runde wird dem Spieler oder der Spielerin Geld geboten. In der zweiten Runde winken dann zusätzliche drei Joker. Fortan ist jede Joker-Kombination erlaubt und für eine Frage dürfen so viele eingesetzt werden, wie nötig sind. Einzig und allein der 50:50-Joker darf nur einmal pro Frage benutzt werden.

Sollte ein Teilnehmer tatsächlich am Ende drei Millionen Euro mit nach Hause nehmen, wäre das der bisher größte Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?". Zuletzt strahlte RTL im Januar eine solche "3-Millionen-Euro-Woche" aus.