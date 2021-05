Werden Bella Thorne und ihre Schwestern die neuen Kardashians?

Bella Thorne bei einer Premiere in Hollywood 2019. (aha/spot)

27.05.2021 15:11 Uhr

Kim Kardashian und Co. verabschieden sich bald von ihrer Reality-Show "Keeping Up With the Kardashians". Werden Bella Thorne und ihre Schwestern den Sendeplatz danach einnehmen?

Gibt es etwa schon einen Nachfolger für die Kardashians? Im Juni wird die letzte Folge der jahrelangen Erfolgsshow „Keeping Up With the Kardashians“ laufen. Seit 2007 sorgten Kim Kardashian (40) und ihre Familie in der Reality-Show für reichlich Drama. Dafür sollen in Zukunft Ex-Disney-Star Bella Thorne (23) und ihre Schwestern sorgen. Das berichtet nun „Page Six“ unter Berufung auf mehrere Insider. Ihnen zufolge sollen „KUWTK“-Produzent Ryan Seacrest (46) und die Thornes aktuell nach einem Termin für ein erstes Test-Shooting suchen.

Das würde nicht der Wahrheit entsprechen, behaupten derweil die Sprecher des Produzenten. „Dieses Projekt und diese Nachrichten sind komplett falsch. Weder Ryan noch sein Team hatten Gespräche mit oder über die Thornes. Es gibt keine Pläne für Ryan und die Thornes, zusammenzuarbeiten“, erklären die Repräsentanten des TV-Moderators.

Die Thornes geraten häufig in Negativschlagzeilen

Dabei könnten die Thornes für jede Menge Zündstoff im Fernsehen sorgen. Sowohl Bella als auch ihre Schwester Dani (28) und ihre Halbschwester Kaili (29) rücken immer wieder durch kleine Skandale in negative Schlagzeilen. Zuletzt geriet Kaili auf der Sex-Plattform OnlyFans in Streitigkeiten, nachdem sie behauptet hatte, Sexarbeit sei keine richtige Arbeit. Viele Sexarbeiter reagierten auf diese Aussagen erzürnt und riefen zum Boykott der Schwestern auf.