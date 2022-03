„West Side Story“-Star Rachel Zegler nicht zu den Oscars eingeladen

SpotOn News | 21.03.2022, 13:41 Uhr

Der "West Side Story"-Star Rachel Zegler wurde in diesem Jahr nicht zu den Oscars eingeladen. (jes/spot)

Rachel Zegler, bekannt aus "West Side Story", wird offenbar nicht an der Oscarverleihung am 27. März teilnehmen. Trotz der vielen Nominierungen des Films hat die Schauspielerin kein Ticket für das Event erhalten.

Der Film „West Side Story“ ist in diesem Jahr für den Oscar in mehreren Kategorien nominiert. Rachel Zegler (20), die in dem Musicalstreifen Maria spielt, ist allerdings nicht eingeladen. Auf Instagram teilte sie die traurige Nachricht in der Kommentarspalte unter ihrem neuesten Post. Auf eine Reihe von Fotos aus den letzten drei Monaten schrieb ein Fan, er könne es kaum erwarten, das Oscar-Outfit der Schauspielerin zu sehen. Darauf antwortete sie: „Ich bin nicht eingeladen, also Jogginghose und Flanell von meinem Freund“.

Zegler hätte versucht, ein Ticket für die diesjährige Oscar-Preisverleihung zu bekommen. Nachdem Fans ihr Mitgefühl ausgedrückt haben, antwortete die 20-Jährige: „Ich habe alles versucht, aber es scheint nicht zu passieren“. Sie würde „West Side Story“ von ihrer Couch aus anfeuern. Außerdem sei sie stolz auf die Arbeit, die sie und ihre Kollegen vor drei Jahren in den Film gesteckt haben. Trotzdem gibt sie die Hoffnung noch nicht auf: „Ich hoffe, dass in letzter Minute ein Wunder passiert und ich unseren Film persönlich feiern kann“, schreibt sie. Die Oscarverleihung findet in diesem Jahr am 27. März statt und wird von Regina Hall (51), Amy Schumer (40) und Wanda Sykes (58) moderiert.

„West Side Story“ wird großer Teil der Oscars

Steven Spielbergs (75) „West Side Story“ konkurriert unter anderem mit „The Power of the Dog“ und „CODA“ in der Kategorie „Bester Film“ um einen Goldjungen. Der Streifen erhielt sechs weitere Nominierungen, darunter „Beste Regie“ und „Beste Nebendarstellerin“ für Ariana DeBose (31). Während Zegler nicht für einen Oscar nominiert ist, gewann sie für ihre Leistung als Maria einen Golden Globe.