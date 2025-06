Musik Westlife kündigen Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum ohne Mark Feehily an

Westlife - The O2 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2025, 11:00 Uhr

Die Boygroup will den besonderen Jahrestag ohne eines ihrer Mitglieder begehen.

Westlife planen ein neues Album und einige besondere Konzerte zum 25. Jubiläum der Band.

Die ‚Flying Without Wings‘-Interpreten wollen das Bestehen der Boygroup mit neuen Songs und einigen exklusiven Performances feiern. Die Bandmitglieder Shane Filan, Nicky Byrne und Kian Egan planen die Feierlichkeiten dabei jedoch ohne ihren Kollegen Mark Feehily, wie sie jetzt in einem Statement auf X, ehemals Twitter, bestätigten. Es steht zu lesen: „An unsere fantastischen Fans, wir möchten diesen Anlass nutzen, um einige sehr wichtige Neuigkeiten mit euch zu teilen. Wir sind überaus glücklich euch mitteilen zu können, dass wir die Feierlichkeiten zu unserem 25-jährigen Jubiläum planen. Am 9. Februar 2001 starteten wir unsere erste Welttournee in der Newcastle Arena. Wer hätte gedacht, dass wir 25 Jahre später immer noch da sind? Wir haben so viele spannende Pläne, die wir sehr bald mit euch teilen werden, darunter neue Musik, ein Album, besondere Shows und viele, viele weitere Überraschungen.“

Mark hatte sich 2024 aus gesundheitlichen Gründen von den Aktivitäten der Band zurückgezogen und wird deshalb auch das Jubiläum der Band aussetzen müssen. Im Westlife-Statement heißt es weiter: „Leider wird Mark an den Feierlichkeiten nicht teilnehmen können. Wir hoffen, dass er wieder mit uns auf der Bühne stehen wird, sobald er bereit ist und es schaffen kann. Er sendet wie immer Liebe und positive Gedanken an euch alle.“