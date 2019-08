Westlife planen Welttournee – aber Mark will davor noch Papa werden

Westlife wollen 2020 auf Welttournee gehen. Die Band, die sich aus Mark Feehily, Shane Filan, Kian Egan und Nicky Byrne zusammensetzt, steckt schon jetzt bis zum Hals in den Vorbereitungen. Im nächsten Jahr soll eine große Tour stattfinden. Mit ihrer ‚Twenty‘-Reunion-Tour zum Jubiläum hatten die ‚Flying Without Wings‘-Sänger großen Erfolg, weshalb jetzt eine Konzertreihe um den ganzen Globus herum folgen soll.

Quelle: instagram.com

„Mark wird eine kleine Pause einlegen“

Ein ganz großes Ereignis steht der Tour aber noch voraus: Mark und sein Verlobter Cailean O’Neill werden bald Eltern einer Tochter und bevor die kleine Prinzessin nicht da ist, geht Daddy natürlich auch nicht auf Tour.

Quelle: instagram.com

Ein Insider verriet nun im Gespräch mit ‚Mirror Online‘: „Westlifes Comeback-Tour war ein beachtlicher Erfolg und das Interesse an der neuen Musik ist größer als die Band sich vorgestellt hatte, deswegen sind die Pläne dafür, was nach der Albumveröffentlichung im November passiert, schon in vollem Gange.“

Weiter berichtet der Insider: „Die Jungs sind gerade sehr gefragt. Mark wird eine kleine Pause einlegen, wenn sein Baby kommt, aber danach ist alles startklar.“