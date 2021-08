Wette verloren! Mario Barth rasiert sich eine Glatze

So sieht Mario Barth nicht mehr aus. (ili/spot)

03.08.2021 11:25 Uhr

Der Berliner Komiker Mario Barth hat eine Wette verloren und seine Wettschuld offenbar auch eingelöst. Auf Social Media zeigt er sich nun mit Glatze.

Wettschulden sind Ehrenschulden – und Komiker Mario Barth (48) hat seine jetzt offenbar eingelöst. Auf seinen Social-Media-Kanälen zeigt er sich mit frisch rasierter Glatze. „Wer verliert, muss rasieren“, schreibt er dazu.

Auf dem Foto im Post blickt er süßsauer lächelnd in die Kamera. Neben ihm ist ein strahlender Mann zu sehen – ob es sich dabei um den Wettgewinner handelt, lässt der Berliner offen.

Dagegen macht er keinen Hehl daraus, dass er über die optische Veränderung nicht ganz so glücklich ist: „Das ist vielleicht ’ne Scheiße. Überlegt euch genau jede Wette“, so Barth weiter. „Hätte schwören können, dass ich gewinne“, heißt es zudem in einer Story.

Seinen Post schließt er dann aber doch mit den Worten: „Alles mit Humor nehmen. Keine Panik, wächst nach“.