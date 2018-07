„Wetten, dass…?“: Gottschalk nochmal zurück auf’s Sofa

Samstag, 28. Juli 2018 11:39 Uhr

Die ZDF-Kultsendung „Wetten, dass…?“ soll offenbar noch einmal zurückkehren. Thomas Gottschalk wird 2020 70 Jahre jung und das nimmt das ZDF offenbar zum Anlass, den Meister noch einmal mit seiner Glamour-Show zu präsentierten. Das will jedenfalls der Hamburger ‚Spiegel‘ „aus „ZDF-Kreisen“ erfahren haben.

„Offiziell will der Sender nur bestätigen, dass Thomas Gottschalks Geburtstag auf dem Schirm gefeiert wird“, heißt es in dem Bericht. Gottschalk hüllt sich indes in Schweigen und scherzt laut ‚Spiegel‘: „Wer weiß, ob es dann das ZDF oder mich noch gibt.“

Der NDR arbeitet derzeit wohl weiter an der für kommendes Jahr geplanten Fortsetzung seiner Wetten-Show „Top, die Wette gilt!“ Die hatte die ARD aus Anlass des 75. Geburtstages von „Wetten, dass…?“-Erfinder Frank Elstner mit Moderator Kai Pflaume (51) ausgestrahlt.

Am 13. Dezember 2014 wurde nach 34 Jahren und 215 Ausgaben die letzte „Wetten, dass…?“-Sendung – die „größte Fernsehshow Europas“ – gesendet.

Elstner hatte nach dem Aus dem ‚Spiegel‘ gesagt, er fühle sich „wie ein Boxer, der einen Tiefschlag verpasst bekommt“. (KT)