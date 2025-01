ZDF-Highlights des Jahres 2025 „Wetten, dass..?“ vor möglichem Comeback

Florian Silbereisen bleibt "Traumschiff"-Kapitän und "Wetten, dass..?" kehrt vielleicht zurück. (ili/spot)

SpotOn News | 22.01.2025, 14:35 Uhr

Das ZDF denkt offenbar über eine Neuauflage von "Wetten, dass..?" nach. Programmdirektorin Nadine Bilke verrät, dass es "durchaus ein paar Ideen" für eine Fortsetzung der Erfolgsshow gibt. Florian Silbereisen lenkt weiterhin das "Traumschiff".

Die beliebteste TV-Show Europas könnte ein überraschendes Comeback feiern. Wie ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke im Interview mit der Zeitschrift "HÖRZU" (Erstverkaufstag: 24. Januar) enthüllt, denkt der Sender über eine Neuauflage von "Wetten, dass..?" nach – allerdings offenbar ohne Moderationslegende Thomas Gottschalk (74).

"Natürlich müsste bei einer Neuauflage dieser wertvollen Marke alles zusammenpassen – sowohl das Format als auch die Moderation. Wir haben da durchaus ein paar Ideen", verrät Bilke. Auf die Frage von "HÖRZU", ob im Hintergrund an einem neuen Konzept für die Show gearbeitet werde und ob auch ein Rotationsprinzip mit wechselnden Präsentatoren oder Präsentatorinnen denkbar wäre, erklärte sie: "Denkbar ist vieles. Wir wissen natürlich um den großen Wert dieser Marke 'Wetten, dass..?' und wir wissen, dass eine Fortführung richtig sitzen müsste, um die Fans zu begeistern."

Video News

Das "Traumschiff" bleibt unter Silbereisens Kommando

Neben der möglichen "Wetten, dass..?"-Rückkehr bestätigt Bilke auch gute Nachrichten für Fans der ZDF-Reihe "das traumschiff" (seit 1981), die im selben Jahr wie die TV-Show startete: Florian Silbereisen (43) bleibt dem Format als Kapitän erhalten. "Wir freuen uns auf neue 'Traumschiff'-Folgen mit Florian Silbereisen, der zuletzt an Weihnachten und Neujahr mit großem Erfolg zu sehen war. Das Publikum hat diese Ausgaben sehr gut angenommen", erklärt die Programmdirektorin. Der Schlagersänger und Moderator hatte die Rolle des Kapitäns Max Parger 2019 übernommen.

Inzwischen ist Silbereisen auch in Costa Rica angekommen, wo eine nächste Folge gedreht wird. Auf dem Hinweg von Deutschland musste der Entertainer einen unerwarteten Umweg in Kauf nehmen. "Wenn Dein Flug annulliert wurde und es anstatt nach Costa Rica erstmal nach Kanada geht…", kommentierte er die Situation vor einigen Tagen auf Instagram und fügte hinzu: "Irgendwie werde ich schon nach Costa Rica kommen – ich bleibe entspannt!" Und tatsächlich "26 Stunden später" konnte er via Social Media Entwarnung geben.