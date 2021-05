WhatsApp schmiert ab: Messenger Signal wird immer beliebter

18.05.2021 16:49 Uhr

Der Krypto-Messenger Signal wird immer beliebter. Der Grund dafür sind offenbar die neuen Datenschutzbedingungen von WhatsApp, die viele User zu einem Wechsel veranlasst haben.

Seit dem 15. Mai gelten beim Messenger WhatsApp neue Datenschutzbedingungen. Die im Vorfeld kontrovers diskutierten und kritisierten Änderungen scheinen in den letzten Wochen viele Nutzer dazu veranlasst zu haben, sich nach einer neuen, kostenlosen Alternative umzusehen. Großer Gewinner ist der Messenger Signal.

Die App rangiert mittlerweile im Google Playstore auf dem ersten Platz der aktuell beliebtesten Apps. Auf dem dritten Platz liegt der Messenger Telegram. WhatsApp ist hingegen mittlerweile weit abgeschlagen und rangiert nicht mal mehr in den Top Ten, sondern auf Platz 14. Im App Store von Apple liegt der Krypto-Messenger am Dienstag (18. Mai) auf dem zweiten Rang. Nur die Tracing-App Luca ist noch beliebter als Signal. Einige iOS-User scheinen WhatsApp aber weiterhin die Stange zu halten, denn die App steht immerhin noch auf dem fünften Platz.

Das Unternehmen hinter WhatsApp gehört seit 2014 zu Facebook. Nutzer hatten sich vorwiegend darüber beschwert, dass erhobene Daten an andere Teile des Konzerns übermittelt werden sollen – was aber auch schon zuvor der Fall war. Usern, die der neuen Datenschutzverordnungen nicht zustimmen, sollen nach und nach bestimmte Chat-Features gesperrt werden.

Bei Signal wird deutlich mehr Wert auf die Privatsphäre ihrer Nutzer gelegt. Es werden zum Beispiel nicht nur die Nachrichten verschlüsselt, sondern auch der Absender. Der Funktionsumfang steht dem von WhatsApp zudem in nichts nach. Einer der bekanntesten Fürsprecher von Signal ist Whistleblower Edward Snowden (37). Er schrieb bereits Ende 2015 auf Twitter, dass er Signal jeden Tag nutze. Auch Tesla-Chef Elon Musk (49) rief Anfang Januar seine Twitter-Follower dazu auf, Signal zu nutzen.

I use Signal every day. #notesforFBI (Spoiler: they already know) https://t.co/KNy0xppsN0

— Edward Snowden (@Snowden) November 2, 2015