08.10.2020 15:15 Uhr

Whoopi Goldberg bestätigt: „Sister Act 3“ ist in Arbeit

US-Schauspielerin Whoopi Goldberg bestätigt in einem Interview, dass "Sister Act 3" tatsächlich in Arbeit ist - und zwar mit ihr.

US-Schauspielerin Whoopi Goldberg (64) macht Lust auf „Sister Act 3“. Warum es den dritten Teil bislang nicht gegeben habe, wurde sie bei ihrem virtuellen Auftritt in der Talkshow „The Late Late Show with James Corden“ gefragt. Ihre Antwort: „Lange Zeit sagten sie immer wieder, niemand wolle es sehen“, so Goldberg, „und dann stellte sich vor kurzem heraus, dass das womöglich gar nicht stimmt und die Leute es vielleicht sehen wollten“.

Sie arbeite „fleißig“ daran, herauszufinden, „wie sie die Bande zusammenbringen und zurückkommen“ könne, erklärte der einstige Komödienstar weiter. Im vergangenen Dezember hatte es noch geheißen, ein dritter Teil sei beim Streamingdienst Disney+ zwar in Arbeit, Whoopi Goldberg spielt dabei aber keine große Rolle. Wie das Branchenmagazin „Variety“ damals meldete, sollte Goldberg nicht zum Hauptcast zählen. Maximal ein Cameo-Auftritt könnten sich die Macher vorstellen, hieß es.

Wie die New York Post“ weiter meldet, werde Goldberg wahrscheinlich doch ihre Rolle als Deloris Van Cartier aus dem „Sister Act“-Streifen von 1992 wieder aufgreifen. Darin spielte sie eine Barsängerin, die gezwungen ist, als Schwester Mary Clarence einem Kloster beizutreten, nachdem sie in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen wurde. Bereits ein Jahr nach der erfolgreichen Gaunerkomödie folgte „Sister Act 2 – In göttlicher Mission“ (1993).

(ili/spot)