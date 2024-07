"Macht es nicht!" Whoopi Goldberg hat die Asche ihrer Mutter in Disneyland verstreut

In einer US-Late-Night-Show hat Whoopi Goldberg eine skurrile Familiengeschichte zum Besten gegeben. (lau/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 16:38 Uhr

Whoopi Goldberg überrascht mit einem sonderbaren Geständnis: Der Schauspielerin verstreute die Asche ihrer verstorbenen Mutter in Disneyland.

Oscarpreisträgerin Whoopi Goldberg (68) überrascht im US-Fernsehen mit einem ungewöhnlichen Geständnis. In der Show "Late Night with Seth Meyers" enthüllte die 68-Jährige, dass sie die Asche ihrer im Jahr 2010 verstorbenen Mutter Emma Harris (1931-2010) im Disneyland-Themenpark in Anaheim, Kalifornien, verstreut hat.

Whoopi Goldberg: "Niemand sollte das tun"

Die Schauspielerin, die in den USA zu den festen Moderatorinnen der Talkshow "The View" gehört, erklärte laut "E!News" in der Sendung vom 10. Juli, dass ihre Mutter Disneyland geliebt habe. Besonders die legendäre Themenfahrt "It's a Small World", die durch verschiedene Erdteile führt, habe es ihr zu Lebzeiten angetan. Aus diesem Grund habe Goldberg die Asche der Verstorbenen genau dort verteilt.

Vorgetäuschtes Niesen

Zu diesem Zweck nahm Goldberg auf der Fahrt je ein wenig der Asche ihrer Mutter aus ihrer Tasche, täuschte vor, heftig zu niesen, und verteilte so die sterblichen Überreste auf dem "It's a Small World"-Ride. Um das Ganze noch überzeugender zu machen, habe Goldberg laut erklärt: "Oh mein Gott, diese Erkältung wird schlimmer und schlimmer."

Doch in der Zwischenzeit hat der Hollywoodstar ganz offenbar eine neue Perspektive auf sein Handeln entwickelt. So sagte die Schauspielerin gleich zu Beginn ihres Segments in "Late Night with Seth Meyers": "Niemand sollte das tun. Macht es nicht!" Später habe sie auch die Verantwortlichen in Disneyland über ihr Handeln informiert, da sie sicherstellen wollte, dass sie "nichts Gefährliches getan" habe. Denn daran, so Goldberg, habe sie zuvor nicht gedacht.