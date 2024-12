Stars Whoopi Goldberg: Sie scherzt über ihr Comeback an den Broadway Whoopi Goldberg hat darüber gescherzt, dass sie sich vor ihrem Comeback an den Broadway etwas „eingerostet“ fühle. Die 69-jährige Schauspielerin hatte ihr Broadway-Debüt vor 40 Jahren gegeben und Whoopi wird jetzt in der Rolle der Miss Hannigan in einer Neuinszenierung von ,Annie‘ auf die Bühne zurückkehren. In einem Gespräch mit ,PEOPLE‘ witzelte Goldberg: „Ich bin […]