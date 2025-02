Die 97. Verleihung ist am 2. März Whoopi Goldberg: Oscar-Comeback nach fast zehn Jahren

Whoopi Goldberg wird in wenigen Wochen einem Gewinner oder einer Gewinnerin einen Oscar überreichen. (dam/spot)

SpotOn News | 11.02.2025, 23:31 Uhr

2016 stand Whoopi Goldberg zuletzt als Preisverleiherin auf der Bühne der Oscars. Nun wird sie erstmals nach fast zehn Jahren zurückkehren, wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences offiziell bekannt gab.

Whoopi Goldberg (69) kehrt am 2. März auf die Bühne der Oscars zurück. Zum ersten Mal nach fast einem Jahrzehnt wird die Schauspielerin wieder einen der begehrten Goldjungen vergeben – das bestätigte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences auf ihrer Webseite. Goldberg trat zuletzt 2016 als Preisverleiherin bei den 88. Oscars auf.

Neben der 69-Jährigen werden auch Halle Berry (58), Penélope Cruz (50), Elle Fanning (26), Scarlett Johansson (40), John Lithgow (79), Amy Poehler (53), June Squibb (95) und Bowen Yang (34) einen Oscar vergeben. Wie traditionell üblich, überreichen die letztjährigen Gewinner Cillian Murphy (48), Emma Stone (36), Robert Downey Jr. (59) und Da'Vine Joy Randolph (38) bei der 97. Oscarverleihung die Trophäen für die Kategorien "Bester Schauspieler", "Beste Schauspielerin", "Bester Nebendarsteller" und "Beste Nebendarstellerin".

Video News

Whoopi Goldberg und die Oscars

Goldberg ist seit Jahrzehnten fest in der Schauspielwelt etabliert. 1986 wurde sie erstmals für einen Goldjungen in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert, vier Jahre später gewann sie ihn mit ihrer Nebenrolle in "Ghost – Nachricht von Sam" (1990). Auch fungierte sie selbst als Gastgeberin – und zwar vier Mal: 1994, 1996, 1999 und 2002 moderierte Goldberg die Oscarverleihungen. Mit ihrer bislang letzten Moderation stellte Goldberg sogar einen Rekord in der Geschichte des Events auf: Die Live-Übertragung der 74. Academy Awards im Jahr 2002 war mit einer Dauer von vier Stunden und 23 Minuten die längste Show aller Zeiten.