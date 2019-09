Whoopie Goldberg lehnt schwarze Liste von Trump-Unterstützern ab

Schauspielerin Whoopi Goldberg lieferte jetzt in ihrer Show „View“ eine überraschende Ansprache an die Stars der Serie „Will & Grace“, nachdem die eine „schwarze Liste“ von Leuten gefordert hatten, die an einer Spendenaktion für Präsident Trump teilnahmen.

Goldberg sagte laut „Fox News“ folgendes dazu: „In diesem Land können die Menschen wählen, wen sie wollen – das ist eines der großen Rechte dieses Landes“, sagte sie am Dienstag. „Man muss es nicht mögen aber wir verfolgen keine Leute, nur weil wir nicht mögen, wen sie gewählt haben. Wir verfolgen sie nicht so. Wir können über Themen und Dinge reden, aber wir drucken keine Listen aus“.

Please print a list of all attendees please. The public has a right to know. https://t.co/YV4UoxrPHI

— Debra Messing (@DebraMessing) 31. August 2019