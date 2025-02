Film ‚Wicked‘ führt bei den Costume Designers Guild Awards

Ariana Grande - Golden Globe Awards 2025 -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.02.2025, 14:00 Uhr

‚Wicked‘ war einer der großen Gewinner bei den Costume Designers Guild Awards.

Das Film-Musical mit Ariana Grande und Cynthia Erivo in den Hauptrollen gewann den Preis für ‚Excellence in Sci-Fi/Fantasy-Film‘ während der glanzvollen Zeremonie, die am Donnerstagabend (7. Februar) im The Ebell of Los Angeles stattfand. Auch die Konkurrenten ‚Conclave‘ und ‚Nosferatu‘ erhielten Preise.

‚Conclave‘ gewann den Preis für ‚Excellence in Contemporary Film‘, während ‚Nosferatu‘ mit ‚Excellence in Period Film‘ ausgezeichnet wurde. Alle drei Filme werden in der Kategorie Kostümdesign auch bei den bevorstehenden Academy Awards neben ‚A Complete Unknown‘ und ‚Gladiator II‘ konkurrieren.

Weitere Gewinner bei den Costume Designers Guild Awards waren ‚Shogun‘ (‚Excellence in Costume Illustration‘ und ‚Excellence in Period Television‘), ‚The Masked Singer‘ (‚Excellence in Variety, Reality-Competition, Live Television‘), ‚Dune: Prophecy‘ (‚Excellence in Sci-Fi/Fantasy Television‘) und ‚Hacks‘ (‚Excellence in Contemporary Television‘).

Die Veranstaltung wurde von der ‚Nobody Wants This‘-Schauspielerin Jackie Tohn moderiert, und die Schauspielerin Zoe Saldaña aus ‚Emilia Pérez‘ erhielt den ‚Spotlight Award‘. Sängerin Janelle Monáe wurde der ‚Vanguard Spotlight Award‘ verliehen und die Oscar-prämierte Kostümdesignerin Jenny Beavan erhielt den ‚Career Achievement Award‘. Salvador Perez wurde mit dem Distinguished Service Award geehrt und Van Smith nahm den Edith Head Hall of Fame Award entgegen.

Die 2025er Hollywood Awards Saison endet mit den Oscars am 2. März. Die Academy Awards werden von TV-Comedian Conan O’Brien moderiert und finden im Dolby Theatre in Ovation Hollywood in Los Angeles statt.