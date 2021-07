Wie bitte? Dieser Star wurde zum heißesten Mann 2021 gewählt!

Dieser Star wurde zum heißesten Mann 2021

18.07.2021 21:45 Uhr

Auf der beliebten Voting-Website „Rankers.com“ erstellen User in allen möglichen Bereichen Top-Listen. Beim Ranking zu „Die heißesten Männer 2021“ wurden bereits über 821 000 Stimmen abgegeben. Dabei stimten am meisten User für diesen sehr bekannten, aber inzwischen in Verruf geratenen Schauspieler.

Johnny Depp auf Platz 1

Die Liste wird derzeit von niemand anderem als von Johnny Depp (58) angeführt. Zugegeben, der Hollywood-Star war in seinen jungen Jahren ein Bild von einem Mann. Einfach wunderschön und gleichzeitig verletzlich als auch mysteriös. Aber heute?

In den letzten Jahren sorgte der Schauspieler vor allem wegen seines endlosen Rosenkriegs mit Ex-Frau Amber Heard (35) in den Medien für viel Aufmerksamkeit. Dabei ging es zwischen den beiden auch öffentlich sehr hässlich her. Zudem trank der Star offenbar gerne mal einen über den Durst.

2015 schien der Charakter-Darsteller schwer von seinen vermeintlichen Freizeitaktivitäten gekennzeichnet. Zwar sieht man dem Schauspieler seine Exzesse heute nicht mehr ganz so deutlich an, aber er wirkt immer noch ziemlich abgerockt aus. Aber vielleicht ist es ja auch genau das, was viele Frauen und Männer an ihm begehrenswert finden.

Ganz offensichtlich gibt es noch vieler User in der Welt, die sich nur zur gerne das Bett mit Johnny Depp teilen würden.

IMAGO / Lagencia

Weitere Überraschungen in der Top 20

Die Rankers-User beweisen mit drei weiteren Top20-Männern einen durchaus außergewöhnlichen Geschmack. In die Liste zu „Die heißesten Männer 2021“ schafften es auch Tom Holland (25), Evan Peters (34) und Jimin (25) von der südkoreanischen Boyband BTS.

Bei den drei Stars handelt es sich jeweils nicht um klassisch attraktive Männer. Aber gut, Geschmäcker sind bekanntermaßen unterschiedlich.

Die Top20 der heißesten Männer 2021

Johnny Depp Sam Heughan Chris Hemsworth Chris Evans Regé-Jean Page Jason Mamoa Ryan Reynolds Henry Cavill Tom Hiddleston Liam Hemsworth Tom Holland Michael B. Jordan Sebastian Stan Robert Downey Jr. Jimin Evan Peters Harry Styles Tim Ellis Keanu Reeves Ian Somerhalder

