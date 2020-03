Wie bringt man Lena Meyer-Landrut auf die Palme? So!

Während der Frühling in Deutschland derzeit noch auf sich warten lässt, hat Lena Meyer-Landrut wohl keinen Grund sich über das Wetter zu beschweren. Die Sängerin macht nämlich Urlaub, wovon sie gerade auf Instagram ein Bild postete.

Bei dem Anblick hat man zumindest als Frau gleich zwei Gründe, die 28-Jährige zu beneiden. Lena ist nämlich nicht nur an einen Traumstrand verreist, sondern auch in absoluter Topform. Elegant posiert sie im weißen Bikini auf einer Palme.

Quelle: instagram.com

Tournee steht an

Wohin die ‚The Voice Kids‚-Jurorin geflogen ist, hat sie allerdings nicht verraten. Doch das scheint den Anhängern egal zu sein, denn diesen gefällt der Beitrag auch so.

„Voll das schöne Bild, ich wünschte ich hätte so einen Körper“, kommentierte zum Beispiel eine Nutzerin. „Ich freu mich auf deine Tour“, schrieb ein anderer. Von Ende April bis Anfang Mai, spielt die Künstlerin mehrere Konzerte in Deutschland. Dabei tritt sie unter anderem auch in Leipzig und Stuttgart auf.