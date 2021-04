Wie die Welt um Prinz Philip trauert

09.04.2021 18:17 Uhr

Prinz Philip ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Weltpolitiker, der Adel und Prominente verleihen Trauer und Mitgefühl über den Tod des Ehemannes von Queen Elizabeth II. Ausdruck.

Prinz Philip (1921-2021) ist tot. Wie das britische Königshaus mitgeteilt hat, verstarb der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) am Morgen des 09. April. Weltweit meldeten sich zahlreiche Prominente, Politiker und Adlige zu Wort, um sich von Prinz Philip zu verabschieden. Eine Auswahl.

Boris Johnson (56), der Premierminister des Vereinigten Königreichs, erklärte, dass Philip unter anderem „die Leben unzähliger junger Menschen geformt und inspiriert“ habe. Auf zehntausenden Events habe er „ihre Hoffnungen gefördert und sie in ihren Bestrebungen ermutigt“. Für immer werde man sich an ihn auch für seine „standhafte Unterstützung“ der Queen erinnern – als Prinzgemahl und Ehemann.

My statement on the death of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/cjlSsERXPV

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2021