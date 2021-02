08.02.2021 11:46 Uhr

„Wie ein Kelly“: Ross Antony überrascht mit megalanger Frisur

Ross Antony präsentiert seine neue Frisur. Er trägt sein blondes Haar jetzt schulterlang. "Gut oder eher schlecht?", will er von den Followern wissen.

Musiker Ross Antony (46, „Days of Our Lives“) hält sich an die Corona-Regeln und hat seinen Typ nun mehr oder weniger freiwillig verändert. Das Ergebnis scheint ihm jedoch zu gefallen. „Wegen Corona durfte ich wenigstens meine Haare wachsen lassen …. Wie findet ihr meine neue Frisur ? … gut oder eher schlecht ?“, kommentiert er ein Foto von sich auf Instagram. Dazu packt er Hashtags wie diese: #frisurentrends, #lookinggood, #feelgoodmonday, #readyforlife oder #lifeisgood.

Schulterlanges Haupthaar!

Der Sänger und Entertainer trägt sein hellblondes Haar jetzt schulterlang. Seinen prominenten Followern gefällt der neue Look. „Mal was anderes, hat irgendwie was vom König von Mallorca“, schreibt Prince Damien (30). Patricia Kelly (51) scherzt: „Ich mag es. Ps. Fängt an, wie ein Kelly auszusehen!“ Model Jana Ina Zarrella (44) lacht sich mit Emojis schlapp. Hubert Fella (53) findet’s „sehr gut“.

Ross Antony wurde als Mitglied der „Popstars“-Castingshowband Bro’Sis (2001-2006) bekannt. Mitte März wird er in sechs Folgen der Telenovela „Rote Rosen“ in einer Gastrolle zu sehen sein; er spielt den waghalsigen Wettermann Tony Frost.

(ili/spot)