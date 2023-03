Stars Wie geht es ohne Iris Klein weiter? Neues Management für Peter!

Iris und Peter Klein äußern sich auf Instagram

Bang Showbiz | 04.03.2023, 03:21 Uhr

Der Noch-Ehemann der einstigen Dschungelcamp-Kandidatin hat nach der Trennung die Agentur gewechselt.

Peter Klein hat nach der Trennung von Iris Klein das Management gewechselt.

Hinter dem Reality-Ex-Paar liegen einige nervenaufreibende Wochen: Als während der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel bekannt wurde, dass der 55-Jährige seine Noch-Ehefrau mit einer anderen betrogen hatte, brach ein regelrechter Rosenkrieg in den sozialen Netzwerken aus.

Das Paar geht nun getrennte Wege

Langsam aber sicher scheinen sich die Wogen jedoch zu glätten und Iris und Peter gehen jeweils ihre eigenen Wege. Erst vor einigen Tagen wurde bekannt, dass der gelernte Maler und Lackierer demnächst als Elvis-Presley-Imitator durchstarten will — immerhin braucht Peter jetzt eine eigenständige Karriere, da er von nun an zweifelsohne nicht mehr Teil der familieneigenen Reality-Maschine sein darf. Um als Elvis-Doppelgänger zu Ruhm zu kommen, hat sich der Stiefvater von Daniela Katzenberger deshalb eine neue Agentur gesucht.

„Alles ohne Stress, ohne Streit“

Auf Instagram verriet Peter über seinen Neuanfang: „Ich habe ein neues Management, das ist alles abgesprochen. Alles ohne Stress, ohne Streit. […] Man sollte jetzt langsam mal anfangen, nach vorne zu schauen und alles, was gewesen ist, einfach mal abhaken.“ Mit dem in Berlin ansässigen Unternehmen wolle er jetzt in der Musikbranche Fuß fassen. „Ich bin kein Liederschreiber, ich bin kein Musiker in dem Sinne, ich singe. […] Ich bilde mir ein, ich kann singen“, erzählt er weiter.