20.10.2020 11:28 Uhr

Wie geht es weiter für „The Mandalorian“?

Es gibt einen neuen Clip zur zweiten Staffel von "The Mandalorian". Wer hilft dem Kopfgeldjäger auf der Suche nach den Jedi?

Es gibt einen neuen Vorschauclip zur zweiten Staffel von „The Mandalorian“. Der kurze Trailer zeigt weitere Szenen aus der zweiten Staffel der „Star Wars“-Serie. Die Folgen sind ab 30. Oktober beim Streamingdienst Disney+ zu sehen. Mit dabei ist wieder Pedro Pascal (45) in der Hauptrolle des Mandalorianers Din Djarin, der seine Suche nach einem sicheren Zuhause für Baby Yoda alias „das Kind“ fortsetzt.

Gleich zu Beginn des kurzen Clips gibt es mit einer Verfolgungsjagd reichlich Action. Später trifft der Kopfgeldjäger erneut mit Greef Karga (Carl Weathers, 78) und Cara Dune (Gina Carano, 38) zusammen. Ihnen erklärt Din Djarin, dass er Hilfe benötige, um „das Kind“ zurückzubringen. Er versucht offenbar, andere Mandalorianer zu finden, die ihn dabei unterstützen können.

Wer ist dabei?

Schon in einem vorangegangenen Trailer wurde deutlich, dass der Mandalorianer auf der Suche nach den Jedi ist, zu denen er Baby Yoda bringen soll. Zu sehen ist dabei auch Wrestlerin Sasha Banks (28), gekleidet in einer Robe, die an die Jedi erinnert.

Schauspielerin Rosario Dawson (41) soll zudem Gerüchten zufolge in den neuen Episoden die bei Fans beliebte Figur Ahsoka Tano, bekannt aus „Star Wars: The Clone Wars“, verkörpern. Zurückkehren wird in „The Mandalorian“ angeblich auch Fan-Liebling Boba Fett. Laut US-Medienberichten soll Temuera Morrison (59) in die Rolle geschlüpft sein. Der Schauspieler war bereits als Bobas Vater Jango Fett in „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ (2002) zu sehen.

In Staffel zwei außerdem neu im Cast sind unter anderem Michael Biehn (64), der laut US-Medienberichten einen Kopfgeldjäger spielen könnte, und Timothy Olyphant (52). Mehrere Darsteller aus der ersten Staffel werden zudem in den kommenden Episoden wieder an Bord sein, neben Pedro Pascal, Gina Carano und Carl Weathers gehört dazu auch Giancarlo Esposito (62) als Moff Gideon, der wohl weiter versucht, „das Kind“ in seine Gewalt zu bringen.

(hub/spot)