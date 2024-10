Herzog und Herzogin waren 2018 vor Ort Wie Harry und Meghan: Charles und Camilla vor dem Opernhaus von Sydney

Auf den Stufen des Opernhauses von Sydney: Meghan und Harry 2018 - Camilla und Charles 2024. (ili/spot)

23.10.2024

Als sie an ihrem letzten Tag in Australien das Opernhaus von Sydney besuchten, erinnerte ein Foto von König Charles und Königin Camilla an eine denkwürdige Aufnahme von Prinz Harry und Herzogin Meghan am selben Ort.

Absicht oder nicht – ein Foto, das von König Charles III. (75) und seiner Ehefrau, Königin Camilla (77), am Dienstag auf den Stufen vor Sydneys ikonischem Wahrzeichen entstand, erinnert an eine unvergessliche Aufnahme von Charles' Sohn, Prinz Harry (40), und dessen Ehefrau, Herzogin Meghan (43), ebenfalls auf den Stufen des Opernhauses.

Schwangere Meghan und Harry auf Südpazifik-Tour

Das Foto das Herzogenpaares entstand im Rahmen ihrer ersten großen königlichen Tour durch den Südpazifik im Jahr 2018 – fünf Monate zuvor hatten die beiden geheiratet. Der Besuch des Opernhauses in Sydney war einer der ersten Termine zu Beginn der 16-tägigen Reise, bei der das Paar nach der Landung in Down Under bekannt gegeben hatte, dass es sein erstes Kind erwartet.

Meghan trug damals ein weißes Etuikleid der australischen Designerin Karen Gee mit einem camelfarbenen Trenchcoat darüber, während Harry einen marineblauen Anzug und ein weißes Hemd mit offenem Kragen anhatte.

Camilla und Charles auf Australien-Reise

Auch Camilla trug bei diesem Auftritt ein weißes Kleid. Das Seidenkleid mit glockenförmigem Saum und dunklen Zierstreifen stammt laut "Hello!"-Magazin von Fiona Clare. Dazu kombinierte die Königin eine goldene Brosche, die das Royal Australian Corps of Military Police (RACMP), dessen Oberst sie ist, ihr geschenkt hatte. Charles erschien im hellgrauen Anzug.

Wie damals bei Meghan und Harry freuten sich zahlreiche Schaulustige auch am Dienstag darüber, Charles und Camilla persönlich zu sehen. Nachdem sich das Königspaar Zeit genommen hatte, um mit den Royal-Fans zu sprechen, wurde es an den "Man O' War Steps" von der Generalgouverneurin des Commonwealth of Australia, Samantha Mostyn (59), und dem Chef der Verteidigungskräfte, Admiral David Johnston AC RAN (geb. 1962), begrüßt.

Am letzten Tag in Sydney besuchte der König zudem das Melanoma Institute Australia, um sich über die Behandlung von Hautkrebs zu informieren, wo er als "mutig" bezeichnet wurde, weil er Anfang des Jahres mit seiner eigenen Krebsdiagnose an die Öffentlichkeit ging.

Am heutigen Mittwoch (23. Oktober) werden König Charles III. und Königin Camilla nach Samoa weiterreisen. Am Ende der Woche soll es dann zurück in die britische Heimat gehen.