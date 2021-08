Wie in alten Zeiten: Cindy Crawford posiert in Bademode am Pool

Das ehemalige Supermodel Cindy Crawford weiß sich in Szene zu setzen. (ili/spot)

16.08.2021 09:33 Uhr

Ex-Supermodel Cindy Crawford hat das Posieren nicht verlernt. Mit einem hübschen Foto am Pool begeistert die 55-Jährige ihre Follower.

Das ehemalige US-Supermodel Cindy Crawford (55) begeistert die Instagram-Follower mit einem Foto im schwarzen One-Shoulder-Badeanzug. In gekonnter Pose räkelt sich die 55-Jährige am Rand eines Pools in der Sonne. „Am Pool. Eintauchen in…“, kommentiert sie das Foto.

Cindy Crawford gehört zu den „Supermodels“, die Ende der 1980er und in den 1990er Jahren berühmt wurden. Neben Claudia Schiffer (50), Christy Turlington (52), Naomi Campbell (51), Linda Evangelista (56) und Tatjana Patitz (55) mischte auch die Australierin Elle Macpherson (57), die „The Body“ genannt wurde, mit. Sie findet Crawfords Foto offenbar „hot“ und kommentierte den Post mit zwei Flammen-Emojis.

Ihre Kinder modeln auch

Das Modeltalent hat Crawford an ihre Kinder weitervererbt. Die 55-Jährige ist seit 1998 mit Rande Gerber (59) verheiratet. Zuletzt machte vor allem die gemeinsame Tochter, die 19-jährige Kaia Gerber, mit ihren Auftritten von sich reden. Der gemeinsame Sohn, Presley Gerber (22), posierte ebenfalls schon für die Kameras von Modefotografen.