Von Ende Juli bis in den August Wie komme ich nach Paris? Alternativen für die Olympia-Reise

Paris empfängt tausende Besucher zu den Olympischen Sommerspielen 2024. (wue/spot)

SpotOn News | 13.07.2024, 10:30 Uhr

Ende Juli beginnen in Paris die Olympischen Sommerspiele 2024. Alle, die live vor Ort dabei sein möchten, sollten sich langsam die Frage stellen, wie sie anreisen möchten.

In diesem Jahr finden die Olympischen Sommerspiele in Paris statt. Zahlreiche Sportfans aus aller Welt werden in die französische Hauptstadt reisen, um sich die Wettbewerbe, die Eröffnungsfeier am 26. Juli oder auch die Schlusszeremonie am 11. August anzusehen. Von Deutschland aus bietet sich sowohl eine Anreise per Auto als auch per Zug und Flugzeug an. Es lohnt aber ein Vergleich, denn bei Kosten und Reisezeit gibt es teils deutliche Unterschiede. Hier ein Beispiel für eine Reise von Frankfurt am Main nach Paris.

Die Maut nicht vergessen

Der erste Impuls mancher dürfte sein, sich einfach ins Auto zu setzen. Hier gilt es aber zu bedenken, dass neben den reinen Benzinkosten auch Maut- und oftmals Parkgebühren anfallen. Ein kleines Rechenbeispiel: Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von sieben Litern und einem Benzinpreis von 1,80 Euro kostet eine Fahrt von Frankfurt nach Paris etwas mehr als 70 Euro. Hinzu kommen laut des ADAC-Routenplaners noch Mautgebühren in Höhe von 33,50 Euro. Die erwartete Fahrtzeit beträgt hochgerechnet rund sechs bis 6,5 Stunden.

Die Parkplatzsituation dürfte zudem gerade während der Olympischen Spiele sehr angespannt sein und Tagestickets für Parkplätze in Paris können schnell teuer werden. Reisende können hier je nach Lage mit 30 Euro und mehr rechnen. Es gibt aber auch Unterkünfte mit Parkmöglichkeiten – die jedoch oftmals ebenso nur gegen Gebühr nutzbar sind.

Bequemer und vielleicht auch günstiger

Wer sich die Parkplatzsuche sparen möchte und eine bequeme Reisealternative sucht, könnte mit dem Zug gut beraten sein. Die französische Metropole ist grundsätzlich von deutschen Großstädten aus gut erreichbar. Und im Fall einer Reise mit dem ICE oder TGV von Frankfurt aus, ist das Ganze in vielen Fällen sogar schneller als mit dem Auto. Die Deutsche Bahn listet auf ihrer Website aktuell teils Verbindungen mit Reisezeiten von nur vier bis fünf Stunden.

Gelistet werden für die einfache Fahrt je nach gewählter Verbindung und ohne Ermäßigung derzeit unterschiedlichste Preise von teils deutlich unter 100 Euro bis weit darüber. So könnte die Anreise womöglich trotzdem billiger kommen, als mit dem Auto. Vor Ort dürfte es während der Spiele sowieso empfehlenswert sein, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Per Flugzeug nach Paris

Von Frankfurt aus fliegen Lufthansa und Air France direkt zum Airport Paris Charles-de-Gaulle. Auf dem Papier klingen Flugzeiten von rund 1,5 Stunden und darunter zwar verlockend. Man sollte aber den Weg vom außerhalb gelegenen Flughafen zum Stadtzentrum per Bus oder Bahn mit etwa 30 bis 60 Minuten nicht unterschätzen. Hinzu kommt die Empfehlung, bei innereuropäischen Flügen zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.

Je nach gewählter Flugoption kann das Ganze zudem schnell sehr teuer werden. Einfache Hinflüge von Frankfurt aus werden aktuell für den Olympia-Zeitraum zu deutlich unterschiedlichen Preisen gelistet. So waren bei einem exemplarischen Test zwar zuletzt für Nonstop-Flüge Angebote um rund 100 Euro zu finden, aber auch Verbindungen für den vierfachen Preis und mehr.